Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін призначив голову держагентства «ПлейСіті»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін призначив голову держагентства «ПлейСіті»
Новіков був заступником голови апарату нині ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
скріншот з відео

«ПлейСіті» відповідатиме за державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері

Кабінет міністрів призначив Геннадія Новікова головою Державного агентства «ПлейСіті». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

До призначення Новіков був заступником голови апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів утворив державне агентство «ПлейСіті», яке буде реалізовувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей. Також уряд під час засідання ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ.

Правонаступником майна, прав та обов’язків комісії визначено державне агентство «ПлейСіті». Як зазначає Міністерство цифрової трансформації, новий регулятор працюватиме під координацією відомства та контролюватиме ринок азартних ігор і лотерей.

Серед пріоритетних завдань «ПлейСіті»:

  • цифровізувати процес видачі ліцензій, щоб створити єдині прозорі правила для всіх гравців ринку;
  • впровадити інструменти контролю за ринком та боротьби з нелегальними казино;
  • стимулювати податкові надходження з легального ринку казино та лотерей – держава може отримувати до 10 млрд грн податків щороку, які
  • спрямовуватимуть на потреби Сил оборони;
  • боротися з казино з російським слідом.

Як відомо, у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожих на наркотичні.

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

Як повідомлялося, 28 жовтня 2020 року Кабмін призначив Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Теги: Кабмін азартні ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мільярдер разом із дружиною Прісцилою Чан
Цукерберг показав свої розваги на вихідні
10 березня, 09:04
Новостворений регулятор реалізовуватиме державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері
Заміна КРАІЛ? Влада створила нового регулятора на ринку азартних ігор
21 березня, 14:47
КРАІЛ було створено 23 вересня 2020 року
Уряд остаточно ліквідував КРАІЛ
25 березня, 15:04
Індустрія азартних ігор витрачає великі кошти на рекламні акції, тому що це допомагає залучати нових гравців
Близько 80% доходу букмекерським конторам приносять лудомани, – ВООЗ
21 березня, 16:04
Прощання із захисником України у Кам'янецькій територіальній громаді
Уряд затвердив перелік заходів для організації поховань полеглих захисників
26 березня, 09:54
Уряд збільшив чисельність правління «Укрзалізниці»
Кабмін змінив склад правління «Укрзалізниці»
2 квiтня, 06:15

Політика

Кабмін призначив голову держагентства «ПлейСіті»
Кабмін призначив голову держагентства «ПлейСіті»
Залужний вперше розповів про створення секретного штабу у Вісбадені
Залужний вперше розповів про створення секретного штабу у Вісбадені
МЗС відповіло Спартц на заклик змиритися з втратою територій
МЗС відповіло Спартц на заклик змиритися з втратою територій
Трамп знову заговорив про контроль США над Газою
Трамп знову заговорив про контроль США над Газою
Зеленський призначив послів у низці країн
Зеленський призначив послів у низці країн
Зеленський знайшов послу Андрію Мельнику нову роботу
Зеленський знайшов послу Андрію Мельнику нову роботу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 квітня 2025
45K
Скандал у Львові: пасажир маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ
31K
Театр Франка віддав сцену колишній акторці «Кварталу 95»
23K
10 років тверезості: матір віцепрезидента Венса вшанували у Білому домі
17K
Уряд США помилився з прогнозом: А​​кції Tesla стрімко падають

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua