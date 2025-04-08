Кабмін призначив голову держагентства «ПлейСіті»

Новіков був заступником голови апарату нині ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

«ПлейСіті» відповідатиме за державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері

Кабінет міністрів призначив Геннадія Новікова головою Державного агентства «ПлейСіті». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

До призначення Новіков був заступником голови апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів утворив державне агентство «ПлейСіті», яке буде реалізовувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей. Також уряд під час засідання ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ.

Правонаступником майна, прав та обов’язків комісії визначено державне агентство «ПлейСіті». Як зазначає Міністерство цифрової трансформації, новий регулятор працюватиме під координацією відомства та контролюватиме ринок азартних ігор і лотерей.

Серед пріоритетних завдань «ПлейСіті»:

цифровізувати процес видачі ліцензій, щоб створити єдині прозорі правила для всіх гравців ринку;

впровадити інструменти контролю за ринком та боротьби з нелегальними казино;

стимулювати податкові надходження з легального ринку казино та лотерей – держава може отримувати до 10 млрд грн податків щороку, які

спрямовуватимуть на потреби Сил оборони;

боротися з казино з російським слідом.

Як відомо, у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожих на наркотичні.

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

Як повідомлялося, 28 жовтня 2020 року Кабмін призначив Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.