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Уряд остаточно ліквідував КРАІЛ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Уряд остаточно ліквідував КРАІЛ
КРАІЛ було створено 23 вересня 2020 року
фото з відкритих джерел

Правонаступником Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей стане «ПлейСіті»

Кабінет міністрів під час засіданні ухвалив рішення про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Правонаступником майна, прав та обов’язків комісії визначено державне агентство «ПлейСіті». Як зазначає Міністерство цифрової трансформації, новий регулятор працюватиме під координацією відомства та контролюватиме ринок азартних ігор і лотерей.

Серед пріоритетних завдань «ПлейСіті»:

  • цифровізувати процес видачі ліцензій, щоб створити єдині прозорі правила для всіх гравців ринку;
  • впровадити інструменти контролю за ринком та боротьби з нелегальними казино;
  • стимулювати податкові надходження з легального ринку казино та лотерей – держава може отримувати до 10 млрд грн податків щороку, які
  • спрямовуватимуть на потреби Сил оборони;
  • боротися з казино з російським слідом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів утворив державне агентство «ПлейСіті», яке буде реалізовувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Як відомо, у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожих на наркотичні.

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

Як повідомлялося, 28 жовтня 2020 року Кабмін призначив Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

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Теги: Міністерство цифрової трансформації України Кабмін азартні ігри

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