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Гральний бізнес в Україні: названо онлайн-казино, які заробляють найбільше

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Гральний бізнес в Україні: названо онлайн-казино, які заробляють найбільше
Дохід Favbet склав 38% від сукупного доходу лідерів ринку
фото з відкритих джерел

Рекордсменом за приростом доходу стала компанія «Нейтів АППС»

На першому місці в індексі «Опендатабота» цьогоріч опинилася букмекерська компанія та онлайн-казино Favbet. Друге – посіла «Слотс Ю.Ей», а трійку лідерів закриває «Геймдев». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Дохід Favbet за рік зріс удвічі – до 21,32 млрд грн. Це 38% від сукупного доходу лідерів ринку. Водночас прибуток знизився на 20% — до 1,38 млрд грн.

Компанія «Слотс Ю.Ей» (онлайн казино 777 та Slotoking, яке змінило назву на Betking) посіла друге місце та збільшила дохід у 3,6 раза – 12,4 млрд грн. Компанія також отримала найбільший прибуток серед усіх: 2,55 млрд грн. Це у 13 разів більше, ніж у 2023 році. Наприкінці 2024 року компанія також отримала ліцензію на букмекерську діяльність.

Рекордсменом за приростом доходу стала компанія «Нейтів АППС» (бренд Super Gra) – у 7,7 раза (до 4,68 млрд грн). Прибуток теж зріс у 5,7 раза – до 139 млн грн.

У 1,8 раза зріс дохід компанії Лімон (бренд ChampionCasino) – 2,54 млрд грн. Торік прибуток компанії склав 174 млн грн.

«Старблум геймінг» (бренд Slotor777), яка була створена у 2023 році також потрапила переліку лідерів із доходом у 814 млн грн та прибутком 27 млн грн.

Лідери грального бізнесу в Україні
Лідери грального бізнесу в Україні
фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, у середньому за січень-листопад 2024 року українці щомісяця витрачали близько 12,7 млрд грн на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній.

Як відомо, Кабінет міністрів утворив державне агентство «ПлейСіті», яке буде реалізовувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей. Також уряд під час засідання ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ.

Правонаступником майна, прав та обов’язків комісії визначено державне агентство «ПлейСіті». Як зазначає Міністерство цифрової трансформації, новий регулятор працюватиме під координацією відомства та контролюватиме ринок азартних ігор і лотерей.

До слова, до 80% доходів букмекерським конторам приносять люди, які мають залежність від азартних ігор. Відповідну статистику наводить член експертної групи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з азартних ігор та розладів, пов'язаних із ними Чарльз Лівінгстон.

Теги: онлайн-казино азартні ігри

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