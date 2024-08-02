Як рятувати ігромана? МОЗ оприлюднив протокол лікування (документ)

Безпорадні поради? Експерти вважають запропонувану схему лікування неефективною

Оцінюючи протокол лікування, який оприлюднило Міністерство охорони здоров’я, експерти «Главкома» зауважили, що у документі немає жодного посилання на дослідження чи публікації, зроблені пізніше 2013 року. Про це йдеться в ексклюзиві «Главкома» «Лікування ігроманії: куди бігти і що пропонує новий протокол МОЗ (документ)».

Загальний висновок документа, оприлюдненого міністерством, зводиться до того, що про лікування лудоманії наразі відомо дуже мало.

Серед заснованих на доказах рекомендаціях для лікування лудоманії МОЗ наводить такі:

Застосування індивідуальної або групової когнітивно-поведінкової терапії; Застосування мотиваційної терапії; Психологічні втручання – у цьому випадку слід враховувати уподобання клієнтів, доступність послуг та наявність практикуючих фахівців з відповідною кваліфікацією; Лише для зменшення тяжкості пристрасті до азартних ігор використання антидепресантів не потрібне (За словами Олега Фількала, антидепресанти можуть мати додатковий мотивуючий ефект. Іншими словами, якраз підштовхуватимуть до продовження гри, – «Главком»); Можливість використання налтрексону для зменшення тяжкості залежності.

Налтрексон - лікарський препарат, що застосовується при адиктивних розладах. Зокрема, васлідок блокади опіатних рецепторів Налтрексоном усувається алкогольна залежність. Не спричиняє звикання та лікарської залежності.

У матеріалі зазначається, що з пунктів, які можуть принести практичну користь читачеві без медичної освіти, можна назвати перелічені в протоколі ознаки залежності людини від азартних ігор.

Ознаки залежності від гри

Ознаки залежності від гри фото: glavcom.ua

За словами лікаря-нарколога вищої категорії, доцента кафедри психіатрії та психотерапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Олега Фітькала, фактично цей протокол засвідчує, що існують методи лікування лудоманії з доведеною високою ефективністю, середньою та низькою. Тобто якоюсь, але доведеною. А є методи, ефективність яких не доведена, і які навіть можуть нашкодити.

Ознайомитися повністю із протоколом можна тут:

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, кількість лудоманів зростає щороку, проте більшість – 87% з них – потрапили до переліку у 2023 році.

До слова, найбільше нелегальних ігрових залів, казино та покер клубів торік закрито у Києві та області.