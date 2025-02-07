КРАІЛ game over, або Як «швидка» рятувала Pin-Up

Час відплати за російський гемблінг? На лаві підсудних опинилися голова і член азартної комісії

Державний регулятор грального бізнесу – Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) доживає лічені дні. Створений у вересні 2020 року центральний орган виконавчої влади завершить свою коротку історію 10 лютого 2025 року. А до 1 квітня всі повноваження КРАІЛ перейдуть новому органу, який створить центральна влада. Такі наслідки спровокував закон щодо боротьби з лудоманією, вдосконалення державного регулювання діяльності і проведення азартних ігор та лотерей, який підписав президент на початку січня цього року.

Хоча до 10 лютого залишається ще кілька днів КРАІЛ перестала подавати ознаки життя вже із середини січня цього року. Після двох спецоперацій Державного бюро розслідувань азартний регулятор втратив кворум. Проведення планових засідань було заблоковано, а голова комісії Іван Рудий і її член Євген Яхній у статусі підозрюваних переселилися до столичного слідчого ізолятора.

«Главком» зібрав подробиці карколомної історії, яка й привела до безславного кінця регулятора грального рику, який не пропрацював і п’яти років.

«Вуха» росіян

У липні минулого року «Главком» опублікував інтерв’ю з головою КРАІЛ Іваном Рудим. Тоді журналіст у лоб запитав чиновника: скільком онлайн-казино, пов’язаних із російським капіталом та підсанкційними суб’єктами, анульовано ліцензії з початку вторгнення РФ? На що керманич відповів: всього прикрили чотири компанії, у яких виявили російський слід (ТОВ «ТБК», ТОВ «Плей фан інвестмент», ТОВ «Джокер.Юа», ТОВ «Альфагейм»). При цьому одній із них (ТОВ «ТБК») азартна Комісія видала ліцензію у розпал військової агресії Росії, тобто у березні 2022-го.

Водночас редакцію цікавила позиція регулятора щодо фірми «Укр гейм технолоджі» (працює під брендом Pin-Up). Річ у тім, що судовий реєстр переповнений ухвалами, в яких прямим текстом говориться про зв’язки Pin-Up із державою-агресоркою. До речі, Pin-Up протягом 2023 року наростила в Україні доходи у чотири рази до 3,62 млрд грн, ввійшла у трійку лідерів грального бізнесу і вела активну промокампанію.

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«За результатами проведення зазначеної перевірки, не виявлено підстав для анулювання ліцензій ТОВ «Укр гейм технолоджі»… Разом з цим, у зв’язку з надходженням додаткової інформації від Державного бюро розслідувань КРАІЛ розпочала нову перевірку ТОВ «Укр гейм технолоджі». Якщо КРАІЛ матиме достатньо підстав для анулювання ліцензій, усе буде виконано у межах чинного законодавства», – запевнив тоді Іван Рудий.

А вже 18 грудня 2024 року правоохоронці неочікувано одягнули кайданки на пана Рудого за… підозрою у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків, зокрема, кокаїну вагою 1,7 грама. Наркотик підозрюваний, за даними правоохоронців зберігав у себе вдома, на роботі і у машині. Наразі Рудий перебуває під арештом.

Момент затримання голови КРАІЛ Івана Рудого фото: Офіс генпрокурора

Вилучені речі у голови КРАІЛ фото: Офіс генпрокурора

«Главком» дізнався подробиці загадкової посадки топпосадовця. Як свідчать матеріали досудового розслідування, у квітні 2021 року Рудий доклався до видачі ТОВ «Укр гейм технолоджі» (Pin-Up) ліцензії на ведення онлайн азартних ігор. Проте вже у жовтні того ж року СБУ поінформувала КРАІЛ про сумнівні документи, які компанія подала для отримання азартної ліцензії. А у листопаді 2022-го спецслужба забила на сполох: діяльність ТОВ «Укр гейм технолоджі» загрожує національній безпеці України!

Як виявили правоохоронці, у 2019 році росіянин Дмитро Пунін зареєстрував на Кіпрі компанію Guruflow Team Ltd. Пізніше її кінцевими бенефіціарами, окрім Пуніна, стали його дружина, громадянка України Марина Ільїна і двоє росіян Іван Банніков та Олексадр Матяшов. У квітні 2021 року Guruflow Team Ltd зареєструвало торговий знак Pin-Up. Також кіпрська фірма до середини квітня 2022-го володіла російською «Пин-Ап.Ру», яку заснував родич прем’єр-міністра РФ Мішустіна Олександр Удодов. Що цікаво: після нападу Росії на Україну «Пин-Ап.Ру» було перейменовано на «Фонкор».

В Україні бренд Pin-Up з’явився у червні 2021 року завдяки громадянину Володимиру Ільїну, батькові згаданої співвласниці Guruflow Team Ltd. Цей же чоловік зареєстрував домен pin-up.ua, які разом із торгівельною маркою передав права власності на той час новоствореній ТОВ «Укр гейм технолоджі».

«Батьком» Pin-Up в Україні є громадянин Володимир Ільїн скріншот

Крім цього, Ільїн налагодив бізнес на території окупованого Луганська за законодавством РФ. Зокрема, став співвласником фірми «Газстрой Луганск».

Колишній власник бренду Pin-Up в Україні Володимир Ільїн веде бізнес в окупації витяг з російського реєстру

За місяць до надання ліцензії від КРАІЛ ТОВ «Укр гейм технолоджі» одержало від Guruflow Team Ltd у платне користування програмне забезпечення для налагодження роботи онлайн-казино в Україні. Слідство зафіксувало: у 2023-2024 роках ТОВ «Укр гейм технолоджі» перевело 6,24 млн євро на рахунок Guruflow Team Ltd у вигляді роялті. Разом з тим, кіпрська фірма, узявши у борг 14,2 млн євро у російської «Пин-Ап.Ру» (теперішнього «Фонкору»), щороку його погашала. У свою чергу «Фонкор» платив податки до бюджету країни-агресорки, а також у розпал агресії перерахував 12,8 млн рублів Паралімпійському комітету Росії для підтримки ветеранів так званої «СВО» (словом, російських терористів, які вбивали українців).

Слідство зафіксувало: у 2023-2024 роках ТОВ «Укр гейм технолоджі» перевело 6,24 млн євро на рахунок Guruflow Team Ltd у вигляді роялті витяги з матеріалів досудового розслідування

Варто наголосити: у березні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів санкції щодо російського «Фонкору» терміном на 50 років.

Роль КРАІЛу

А тепер ключове: слідство переконане: голова КРАІЛ Іван Рудий сприяв діяльності Pin-Up в Україні, ігноруючи повідомлення від правоохоронців. Ба більше: у 2023 році очільник регулятора чотири рази одноосібно зняв із розгляду питання про анулювання ліцензії ТОВ «Укр гейм технолоджі»!

У відповідь на запит «Главкома» виконувач обов’язків голови КРАІЛ Анна Сдобнова повідомила, що ще у лютому 2023 року вона та заступник керівника апарату КРАІЛ Геннадій Новіков написали Рудому доповідну записку, де говорилося про листи правоохоронних органів щодо подання ліцензіатами (у тому переліку було ТОВ «Укр гейм технолоджі») недостовірних відомостей. Ініціатори звернення запропонували: якщо дані силовиків підтвердяться, винести на розгляд питання про анулювання ліцензій.

Протягом серпня-вересня 2023 року членкиня КРАІЛ Олена Водолажко чотири рази пропонувала розглянути питання про анулювання ліцензії ТОВ «Укр гейм технолоджі». Однак, як уже згадувалося вище, Іван Рудий усе блокував.

Протягом серпня-вересня 2023 року членкиня КРАІЛ Олена Водолажко чотири рази пропонувала розглянути питання про анулювання ліцензії ТОВ «Укр гейм технолоджі». Однак голова Іван Рудий усе блокував

За даними слідства, свою роль у порятунку Pin-Up відіграв член КРАІЛ Євген Яхній. 15 січня 2025 року його затримало ДБР за підозрою у пособництві державі-агресору. Наразі він перебуває у СІЗО.

«1 серпня 2023 року, розуміючи відсутність підстав для неголосування за позбавлення ліцензії ТОВ «Укр гейм технолоджі» Євген Яхній з відома Івана Рудого при підготовці до засідання КРАІЛ здійснив о 12 год. 47 хв. виклик екстреної медичної допомоги з приводу «невизначена проблема, людина у невідомому стані, підозра на невідкладний стан». За результатом чого засідання КРАІЛ було перенесено, а злочинний механізм, діючий на вебресурсі pin-up.ua продовжив функціонувати», – сказано в ухвалі суду.

У цьому місці доцільно нагадати реакцію голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Він поіронізував над витівкою Яхнія: «Хочу привітати з одужанням одного найбільш хворобливого члена КРАІЛ».

Окрім Рудого та Яхнія, суд відправив за ґрати номінального власника ТОВ «Укр гейм технолоджі» Ігоря Зотька. Також Печерський суд заочно арештував верхівку російського гемблінгу: Дмитра Пуніна, Івана Баннікова, Олексадра Матяшова, Марину Ільїну та Володимира Ільїна. Трьох росіян Пуніна, Баннікова, Матяшова внесено до бази розшуку МВС України.

Громадяни Росії Дмитро Пунін, Іван Банніков і Олексадр Матяшов перебувають у розшуку МВС України дані МВС

6 лютого до бази МВС додалися й інші співучасники – дружина Пуніна Марина Ільїна та її батько Володимир.

дані МВС

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У цьому гральному «треші» є дещиця позитивних новин. У вересні минулого року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) стягнуло 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино Pin-Up. За ці кошти придбано військові облігації.

Також торік у дохід держави були стягнуто активи компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet у розмірі 1,8 млрд грн.

Крім того, АРМА активно працює над розшуком активів фігурантів, зокрема, це стосується й підозрюваних росіян Пуніна, Баннікова, Матяшова.

Віталій Тараненко, «Главком»