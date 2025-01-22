Скільки грошей українці витрачають на азартні ігри? Нардеп показав статистику

За грудень 2024 року українці витратили на гральний бізнес 19,4 млрд грн

У середньому за січень-листопад 2024 року українці щомісяця витрачали близько 12,7 млрд грн на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.

«Не все програють (щось же повертається як виграш). Але в цілому це звичайно сумний факт під час війни, що майже 20 млрд грошей витрачають люди на такий тип розваг», – каже він.

Податкове навантаження на суму поповнень гральних рахунків інфографіка: Центр економічної стратегії

Загалом за 2024 рік українці витратили на поповнення ігрових рахунків 158 млрд грн.

Варто зазначити, що гральний бізнес торік заплатив рекордні 16,9 млрд грн податків, що на 63% більше, ніж за 2023 рік. Водночас за рік зменшилося податкове навантаження на гральний бізнес.

Нагадаємо, у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у сприянні представникам РФ. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

Як повідомлялося, у 28 жовтня 2020 року Кабмін призначив Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Згодом у січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Рудого ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д. Він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Згідно з документом, замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року мають створити новий уповноважений орган без колегіального статусу. Також мають визначити міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей.