Скільки грошей українці витрачають на азартні ігри? Нардеп показав статистику
За грудень 2024 року українці витратили на гральний бізнес 19,4 млрд грн
У середньому за січень-листопад 2024 року українці щомісяця витрачали близько 12,7 млрд грн на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.
«Не все програють (щось же повертається як виграш). Але в цілому це звичайно сумний факт під час війни, що майже 20 млрд грошей витрачають люди на такий тип розваг», – каже він.
Загалом за 2024 рік українці витратили на поповнення ігрових рахунків 158 млрд грн.
Варто зазначити, що гральний бізнес торік заплатив рекордні 16,9 млрд грн податків, що на 63% більше, ніж за 2023 рік. Водночас за рік зменшилося податкове навантаження на гральний бізнес.
Нагадаємо, у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у сприянні представникам РФ. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.
Як повідомлялося, у 28 жовтня 2020 року Кабмін призначив Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
Згодом у січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Рудого ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади
Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.
До слова, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д. Він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Згідно з документом, замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року мають створити новий уповноважений орган без колегіального статусу. Також мають визначити міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей.
Коментарі — 0