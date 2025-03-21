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Заміна КРАІЛ? Влада створила нового регулятора на ринку азартних ігор

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Заміна КРАІЛ? Влада створила нового регулятора на ринку азартних ігор
Новостворений регулятор реалізовуватиме державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері
фото з відкритих джерел

Раніше Кабмін передав Мінцифрі регулювання азартних ігор

Кабінет міністрів утворив державне агентство «ПлейСіті», яке буде реалізовувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей. Як передає «Главком», про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Утворено державне агентство України «ПлейСіті» як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через віцепрем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Мельничука, новостворений регулятор реалізовуватиме державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожиї на наркотичнв.

Як повідомлялося, 28 жовтня 2020 року Кабмін призначив Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Згодом у січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Рудого ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади.

У серпні 2024 року законопроєкт №9256-д, який парламентарі ухвалили у першому читанні, передбачає створення нового держоргану у сфері організації та проведення азартних ігор. Як заявив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей після прийняття вказаного проєкту закону припинить своє існування.

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

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Теги: інтернет влада законопроєкт азартні ігри

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