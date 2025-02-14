Справа Pin-Up. Суд арештував майно голови КРАІЛ

Іван Рудий є підозрюваним у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків

Печерський райсуд Києва арештував купу майна і активів підозрюваних, котрі фігурують у справі онлайн-казино Pin-Up. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

Зокрема, під арешт потрапили дві земельні ділянками площами 0,1 га і 2 га, автомобіль Volkswagen Passat, 2018 року випуску, що належать голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому. Високопосадовець проходить підозрюваним у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків.

Також Феміда наклала арешт на 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Ікс Пей Груп» і комп’ютерну програму «Програмно-технічний комплекс XPAY», якою володіє вищезгадана фірма. За даними слідства, компанія записана на двох киян, але реальним власником є член КРАІЛ Євген Яхній. У 2017-2023 роках Яхній був керівником ТОВ «Ікс Пей Груп», яке є технологічним оператором платіжних послуг.

Правоохоронці зафіксували причетність Яхнія і ТОВ «Ікс Пей Груп» до протиправних схем легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Крім цього, під арештом опинилася низка активів номінального власника ТОВ «Укр гейм технолоджі»(бренд онлайн-казино Pin-Up) Ігоря Зотька, який теж має статус підозрюваного. Ідеться про дві квартири, земельну ділянку площею 0,2 га, два паркомісця, автомобіль BMW X7, 2020 року випуску і три компанії: ФК «Єдиний простір», «Стар консалт» і «Укр гейм технолоджі».

Іще суд наклав арешт на частку статутного капіталу у розмірі 100% ТОВ «Турбо.Юа» (кінцевий бенефіціар Марина Ільїна) і частку 19,6% ТОВ «Гастрой-Луганськ», якою володіє Володимир Ільїн.

За матеріалами слідства, у 2019 році росіянин Дмитро Пунін зареєстрував на Кіпрі компанію Guruflow Team Ltd. Пізніше її кінцевими бенефіціарами, окрім Пуніна, стали його дружина, громадянка України Марина Ільїна і двоє росіян Іван Банніков та Олексадр Матяшов. У квітні 2021 року Guruflow Team Ltd зареєструвало торговий знак Pin-Up. Також кіпрська фірма до середини квітня 2022-го володіла російською «Пин-Ап.Ру», яку заснував родич прем’єр-міністра РФ Мішустіна Олександр Удодов. Що цікаво: після нападу Росії на Україну «Пин-Ап.Ру» було перейменовано на «Фонкор».

В Україні бренд Pin-Up з’явився у червні 2021 року завдяки громадянину Володимиру Ільїну, батькові згаданої співвласниці Guruflow Team Ltd. Цей же чоловік зареєстрував домен pin-up.ua, які разом із торгівельною маркою передав права власності на той час новоствореній ТОВ «Укр гейм технолоджі».

Крім цього, Ільїн налагодив бізнес на території окупованого Луганська за законодавством РФ. Зокрема, став співвласником фірми «Газстрой Луганск».

За місяць до надання ліцензії від КРАІЛ ТОВ «Укр гейм технолоджі» одержало від Guruflow Team Ltd у платне користування програмне забезпечення для налагодження роботи онлайн-казино в Україні. Слідство зафіксувало: у 2023-2024 роках ТОВ «Укр гейм технолоджі» перевело 6,24 млн євро на рахунок Guruflow Team Ltd у вигляді роялті. Разом з тим, кіпрська фірма, узявши у борг 14,2 млн євро у російської «Пин-Ап.Ру» (теперішнього «Фонкору»), щороку його погашала. У свою чергу «Фонкор» платив податки до бюджету країни-агресорки, а також у розпал агресії перерахував 12,8 млн рублів Паралімпійському комітету Росії для підтримки ветеранів так званої «СВО».

Варто наголосити: у березні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів санкції щодо російського «Фонкору» терміном на 50 років.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожої на наркотичні речовини.

Як повідомлялося, 28 жовтня 2020 року Кабмін призначив Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Згодом у січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Рудого ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.