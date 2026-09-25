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Залужний став першим послом України, який отримав почесний статус у Лондоні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Залужний став першим послом України, який отримав почесний статус у Лондоні
Залужний був офіційно прийнятий до числа Freemen of the City of London
фото: Embassy of Ukraine to the UK/Facebook

Посольство України у Великій Британії: Це є ще одним свідченням стратегічного партнерства між Великою Британією та Україною

Валерій Залужний став першим послом України, який отримав Freedom of the City of London – один із найдавніших почесних статусів, пов’язаних із британською столицею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство України у Великій Британії.

«Під час урочистої церемонії у Mansion House, офіційній резиденції Леді-мера Сіті Лондона, Валерій Залужний був офіційно прийнятий до числа Freemen of the City of London. Церемонія відбулася за участю Леді-мера Сіті Лондона Дами Сьюзен Ленглі DBE», – йдеться у повідомленні.

Залужний став першим послом України, який отримав почесний статус у Лондоні фото 1
фото: Embassy of Ukraine to the UK/Facebook
Залужний став першим послом України, який отримав почесний статус у Лондоні фото 2
фото: Embassy of Ukraine to the UK/Facebook

Посольство пояснило, що традиція Freedom of the City of London бере початок у Середньовіччі – вважається, що вона виникла у 1237 році, і має особливий символічний контекст.

«Валерій Залужний отримує його передусім як надзвичайний і повноважний посол України, після служби на посаді головнокомандувача Збройних сил України в період повномасштабної російської агресії, а сьогодні – як представник України у відносинах з одним із її ключових союзників. Це є ще одним свідченням стратегічного партнерства між Великою Британією та Україною та символом особливого рівня українсько-британських відносин, сформованих у роки російсько-української війни», – додається у заяві.

Freedom of the City of London – це давня почесна відзнака та історичний статус, який міськрада Лондона присуджує видатним людям за особливі заслуги перед містом чи країною.

Нагадаємо, у травні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валерія Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

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Теги: посол Велика Британія Валерій Залужний

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