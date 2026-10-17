«Старий світовий порядок руйнується»: Залужний закликав Європу змінити систему безпеки

Ексголовком ЗСУ окреслив ключові виклики сучасної війни

Старий світовий порядок продовжує руйнуватися разом із його політичною, економічною та безпековою системами. Частина країн все ще намагається покладатися на правила, сформовані після 1945 року, тоді як Росія, Китай та інші незадоволені гравці вимагають нових правил, аби здобути більше політичного впливу. Як інформує «Главком», про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час розмови з офіцерами з Нідерландів, які проходять навчальну програму Higher Defence Education.

«Чи може за таких умов існуюча система безпеки захищати старий світовий порядок? Це велике питання. Європі потрібні нові доктрини і нова система безпеки, які враховуватимуть реалії сучасної війни. Мова не лише про технології і про дрони, а про тактику їхнього застосування, інтеграцію в організаційну структуру збройних сил, налагодження нових виробництв. Старі системи діють по інерції – ті ж виробники озброєнь мають багатомільйонні контракти, розписані на десятиріччя вперед. Чи зацікавлені вони у тому, щоб їхню нішу займали нові дешеві дрони? Відповідь очевидна», – сказав Залужний.

Ще один серйозний виклик постає перед невеликими європейськими країнами – це питання особового складу, адже вони не можуть розраховувати на великий мобілізаційний ресурс. Єдиний вихід у цій ситуації – активне впровадження оборонних технологій та розумна мобілізація, вважає ексголовком Збройних сил України.

«Але головне, про що я завжди кажу на таких розмовах з європейцями, - потрібна політична воля до змін. Потрібні чіткі політичні цілі, стратегія їхнього досягнення та готовність до не завжди популярних рішень. Європа має ресурси, має технології і має в союзниках одну з двох країн у світі з реальним досвідом сучасної війни – Україну. З українським досвідом є всі можливості, щоб побудувати спільну європейську систему безпеки, ефективну у світі нових загроз», – зазначив Валерій Залужний.

Раніше Британії Валерій Залужний заявив, що Україна має не намагатися передбачити наступні кроки Росії, а діяти на випередження та нав'язувати противнику власну волю. Саме це, на його думку, може змусити Кремль перейти від реалізації власного плану до реагування на українські дії.

Також мер Харкова Ігор Терехов відреагував на колонку колишнього головнокомандувача ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного, у якій той розмірковує про майбутнє війни. Поки ексголовком застерігає, що будь-які компромісні політичні угоди без розбудови потужної високотехнологічної армії стануть лише пасткою та прелюдією до нової агресії РФ, міський голова Харкова зміщує акцент на необхідність якнайшвидшого пошуку дипломатичного шляху.