Суд у справі відсторонення Супрун пішов до нарадчої кімнати



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У залі суду присутні: Уляна Супрун, голова Мін'юсту Павло Петренко, голова Мінінфраструктури Володимир Омелян, а також Ігор Мосійчук

Заходи охорони біля суду та в самому суді посилені

Окружний адміністративний суд Києва сьогодні, 11 лютого, розглядає клопотання Міністерства юстиції України про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна.

Заходи охорони біля суду та в самому суді посилені. Зала суду заповнена активістами та журналістами.

У залі суду присутні: Уляна Супрун, голова Мін'юсту Павло Петренко, голова Мінінфраструктури Володимир Омелян, а також Ігор Мосійчук.

Крім того, під стінами суду зібралися десятки активістів, які висловлюються на підтримку Супрун. Вони, зокрема, тримають у руках таблички з написами «Вона зробила «Доступні ліки», «Манту мочити можна, а Уляну Супрун – ні», «Уляну Супрун - міністром охорони здоров'я».

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані як заступнику міністра.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде обговорено між членами уряду.

Президент Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун має повну його підтримку.