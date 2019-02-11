Сьогодні суд розгляне клопотання про скасування відсторонення Супрун



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Уляна Супрун каже, що це можливість для розблокування роботи Міністерства охорони здоров'я України

Засідання Окружного адміністративного суду Києва розпочнеться о 14:00

Окружний адміністративний суд Києва сьогодні, 11 лютого, розгляне клопотання Міністерства юстиції про скасування заборони Уляні Супрун бути в. о. голови МОЗ. Про це повідомляє Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається, суд буде розглядати клопотання, що подало Міністерство юстиції України від імені уряду, щоб скасувати тимчасову заборону виконувати Супрун обов'язки міністра.

Супрун каже, що це можливість для розблокування роботи Міністерства охорони здоров'я України.

Вона нагадала, що «зараз в міністерстві ніхто не має права підписувати накази щодо доставки ліків і вакцин в регіони, підписувати договори для закупівлі медичних препаратів або ж спрямування людей на лікування за кордоном».

Супрун також зазначила, що в 13:00 «під судом збираються люди на підтримку МОЗ та трансформації системи охорони здоров'я».

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде обговорено між членами уряду.

Президент Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун має повну його підтримку.