Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хвилина мовчання: згадаймо 8-місячну Емілію Фурник та її батьків

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо 8-місячну Емілію Фурник та її батьків
Дитина була потіхою батьків
фото з відкритих джерел

За тиждень до трагедії сімʼя повернулася із Закарпаття в Запоріжжя

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Емілію Фурник.

9 березня 2023 року Емілії Фурник мало б виповнитись 8 місяців. Дівчинка не дожила до цього дня. Її разом з батьками, 23-річними Камілою та Іллею, вбила російська ракета, яка вночі 2 березня влучила в їхній будинок у Запоріжжі, що на вулиці Незалежної України, 67. Загалом у житловому будинку від цієї ракетної атаки загинуло 13 людей.

Будинок у Запоріжжі після ворожого удару: квартиру, у якій мешкала сім'я, повністю знищила російська ракета
Будинок у Запоріжжі після ворожого удару: квартиру, у якій мешкала сім'я, повністю знищила російська ракета
фото з відкритих джерел

Квартира сім'ї була на другому поверсі, саме туди й поцілила російська ракета. Подруга родини та батьки загиблої Каміли два дні чекали новин від рятувальників на місці трагедії й до останнього сподівались, що молоду жінку, її чоловіка та немовля знайдуть живими. Тіла родини знайшли під завалами через дві доби. Вони були поряд, на ліжку.

Емілія Фурник
Емілія Фурник
фото з відкритих джерел

Каміла та Ілля Фурник жили у сусідніх районах Запорізької області й познайомилися під час навчання в авіаційному коледжі. Тоді почали зустрічатися, трохи згодом – створили сім’ю. Разом працювали на заводі «Мотор Січ». 

Подружжя Фурників із немовлям
Подружжя Фурників із немовлям
фото з відкритих джеред

Фурники родом із Запорізької області, із тієї частини, яку окупували російські війська. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пара перебралася у Запоріжжя. Коли російські військові почали обстрілювати місто частіше, сімʼя Фурників виїхала на Закарпаття, де провела п’ять місяців. За тиждень до трагедії Ілля, Каміла та маленька Емілія повернулися додому.

«Дівчинка була таким янголям, маленька красунечка із щирою усмішкою, була центром всесвіту для своїх батьків, дідусів та бабусь», – розповіла хрещена Емілії Анна Бережко.

Прощання з сімʼєю, яка загинула внаслідок ракетних обстрілів РФ
Прощання з сімʼєю, яка загинула внаслідок ракетних обстрілів РФ
фото: Суспільне Запоріжжя

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Хвилина мовчання: згадаймо 15-річного Максима Шелупця, якого розстріляли окупанти
Теги: пам'ять війна смерть діти дитина Запоріжжя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Максим тривалий час жив в Іспанії
Хвилина мовчання: згадаймо 15-річного Максима Шелупця, якого розстріляли окупанти
Вчора, 09:00
Окупанти забрали життя безневинного Ростислава
Хвилина мовчання: згадаймо 13-річного Ростислава Пічкура, якого росіяни розстріляли з танка
9 серпня, 09:00
Олег мужньо й самовіддано захищав рідну країну
Хвилина мовчання: згадаймо майстра спорту та розвідника Олега Сірого
2 серпня, 09:00
Роман загинув у 47 років
Хвилина мовчання: згадаймо сина дисидента та фотографа Романа Чорномаза
30 липня, 09:00
Іван добровільно пішов на фронт
Хвилина мовчання: згадаймо звукорежисера Івана Шульгу
29 липня, 09:00
Денис загинув у 31 рік
Хвилина мовчання: згадаймо науковця Дениса Борисова
26 липня, 09:00
Михайло захищав Україну у найгарячіших точках
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця Михайла Нусера, який мріяв побачити сина
23 липня, 09:00
Ангеліна була в зоні бойових дій дев’ять місяців
Хвилина мовчання: згадаймо 20-річну Ангеліну Євдокімову, яка загинула, рятуючи поранених
17 липня, 09:00
Спершу Андрій був артилеристом, згодом став командиром стрілецького відділення
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця Андрія Черніцького, який загинув, рятуючи побратимів
13 липня, 09:00

Суспільство

На ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції – «Енергоатом»
На ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції – «Енергоатом»
Жінка з рожевим манікюром: що відомо про загиблу внаслідок ворожого удару по Запоріжжю (фото)
Жінка з рожевим манікюром: що відомо про загиблу внаслідок ворожого удару по Запоріжжю (фото)
Хвилина мовчання: згадаймо 8-місячну Емілію Фурник та її батьків
Хвилина мовчання: згадаймо 8-місячну Емілію Фурник та її батьків
На Україну знову сунуть дощі: прогноз погоди на 11 серпня
На Україну знову сунуть дощі: прогноз погоди на 11 серпня
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Українські військові заспівали «Під вінницьким дощем» і підірвали TikTok
Українські військові заспівали «Під вінницьким дощем» і підірвали TikTok

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
20K
Дубінський у суді пояснив, як виїхав за кордон, та звинуватив в усьому МОЗ (відео)
16K
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9959
Генерал США назвав найскладніше завдання українського контрнаступу
8871
У Нігері зафіксований ажіотажний попит на продаж одного із символів Росії
5572
«Камера обов'язково його знайде». Нардеп Шуфрич потрапив у конфуз у сесійній залі

Новини

Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Вчора, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Вчора, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Вчора, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
9 серпня, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
9 серпня, 15:30

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту