Хвилина мовчання: згадаймо 8-місячну Емілію Фурник та її батьків

За тиждень до трагедії сімʼя повернулася із Закарпаття в Запоріжжя

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Емілію Фурник.

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9 березня 2023 року Емілії Фурник мало б виповнитись 8 місяців. Дівчинка не дожила до цього дня. Її разом з батьками, 23-річними Камілою та Іллею, вбила російська ракета, яка вночі 2 березня влучила в їхній будинок у Запоріжжі, що на вулиці Незалежної України, 67. Загалом у житловому будинку від цієї ракетної атаки загинуло 13 людей.

Будинок у Запоріжжі після ворожого удару: квартиру, у якій мешкала сім'я, повністю знищила російська ракета фото з відкритих джерел

Квартира сім'ї була на другому поверсі, саме туди й поцілила російська ракета. Подруга родини та батьки загиблої Каміли два дні чекали новин від рятувальників на місці трагедії й до останнього сподівались, що молоду жінку, її чоловіка та немовля знайдуть живими. Тіла родини знайшли під завалами через дві доби. Вони були поряд, на ліжку.

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Емілія Фурник фото з відкритих джерел

Каміла та Ілля Фурник жили у сусідніх районах Запорізької області й познайомилися під час навчання в авіаційному коледжі. Тоді почали зустрічатися, трохи згодом – створили сім’ю. Разом працювали на заводі «Мотор Січ».

Подружжя Фурників із немовлям фото з відкритих джеред

Фурники родом із Запорізької області, із тієї частини, яку окупували російські війська. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пара перебралася у Запоріжжя. Коли російські військові почали обстрілювати місто частіше, сімʼя Фурників виїхала на Закарпаття, де провела п’ять місяців. За тиждень до трагедії Ілля, Каміла та маленька Емілія повернулися додому.

«Дівчинка була таким янголям, маленька красунечка із щирою усмішкою, була центром всесвіту для своїх батьків, дідусів та бабусь», – розповіла хрещена Емілії Анна Бережко.

Прощання з сімʼєю, яка загинула внаслідок ракетних обстрілів РФ фото: Суспільне Запоріжжя

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.