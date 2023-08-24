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«Был человеком сложной судьбы». Путін прокоментував смерть Пригожина (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Был человеком сложной судьбы». Путін прокоментував смерть Пригожина (відео)
Путін про Пригожина: «Він мав помилки, але він домагався потрібних результатів і для себе, і для спільної справи»
фото: скріншот з відео

Російський диктатор висловив співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на смерть терориста, очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина у Тверській області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Путін розповів, що знав Пригожина дуже давно, ще з початку 90-х років.

«Він мав помилки, але він домагався потрібних результатів і для себе, і для спільної справи, як от в останні місяці. Він був талановитою людиною, талановитим бізнесменом працював не тільки в нас в країні, але й за кордоном, зокрема в Африці», – сказав очільник країни-терористки.

До слова, президент РФ повідомив, що власник ПВК «Вагнер» лише вчора повернувся з Африки.

Також російський диктатор висловив співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі. Як заявив Путін, «вагнерівці» зробили вагомий внесок «у боротьбу з нацизмом в Україні».

«Ми про це пам’ятаємо, знаємо та не забудемо», – сказав російський тиран.

Крім того, Путін пообіцяв провести «повне розслідування події та довести його до кінця».

Нагадаємо, надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

До слова, тіло Євгена Пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК «Вагнер».

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Теги: путін смерть ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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