«Был человеком сложной судьбы». Путін прокоментував смерть Пригожина (відео)
Російський диктатор висловив співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі
Російський диктатор Володимир Путін відреагував на смерть терориста, очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина у Тверській області. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Путін розповів, що знав Пригожина дуже давно, ще з початку 90-х років.
«Він мав помилки, але він домагався потрібних результатів і для себе, і для спільної справи, як от в останні місяці. Він був талановитою людиною, талановитим бізнесменом працював не тільки в нас в країні, але й за кордоном, зокрема в Африці», – сказав очільник країни-терористки.
До слова, президент РФ повідомив, що власник ПВК «Вагнер» лише вчора повернувся з Африки.
Також російський диктатор висловив співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі. Як заявив Путін, «вагнерівці» зробили вагомий внесок «у боротьбу з нацизмом в Україні».
«Ми про це пам’ятаємо, знаємо та не забудемо», – сказав російський тиран.
Крім того, Путін пообіцяв провести «повне розслідування події та довести його до кінця».
Нагадаємо, надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.
До слова, тіло Євгена Пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК «Вагнер».
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