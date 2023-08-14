У Вірменії трагічно загинув голова дипломатичної місії України

На сайті поліції Вірменії є повідомлення про загибель громадянина України, проте хто це – не зазначається

У Вірменії загинув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко. Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ України повідомляє «Бабель».

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За інформацією ЗМІ, Сенченко потонув в озері Севан увечері 13 серпня.

На сайті поліції Вірменії є повідомлення про загибель громадянина України.

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«13 серпня о 20:30 до оперативного штабу Гегаркунікської області МВС надійшло повідомлення про те, що на громадському пляжі озера Севан знаходиться людина, яка потонула. В результаті проведених заходів встановлено, що потонулий є громадянином України. Встановлено, що він потонув під час купання на громадському пляжі озера Севан, приблизно за 30 метрів від берега, близько 20:40», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 травня 2021 року помер посол України у Таїланді Андрій Бешта. Ознак насильницької смерті не було.

У жовтні того ж року загинув спеціальний представник України з питань врегулювання у Придністров'ї Віктор Крижановський. Він упав зі сходів у власному будинку.