Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Вірменії трагічно загинув голова дипломатичної місії України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Вірменії трагічно загинув голова дипломатичної місії України
Попередньо Олександр Сенченко потонув в озері Севан
фото з відкритих джерел

На сайті поліції Вірменії є повідомлення про загибель громадянина України, проте хто це – не зазначається

У Вірменії загинув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко. Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ України повідомляє «Бабель».

За інформацією ЗМІ, Сенченко потонув в озері Севан увечері 13 серпня.

На сайті поліції Вірменії є повідомлення про загибель громадянина України.

«13 серпня о 20:30 до оперативного штабу Гегаркунікської області МВС надійшло повідомлення про те, що на громадському пляжі озера Севан знаходиться людина, яка потонула. В результаті проведених заходів встановлено, що потонулий є громадянином України. Встановлено, що він потонув під час купання на громадському пляжі озера Севан, приблизно за 30 метрів від берега, близько 20:40», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 травня 2021 року помер посол України у Таїланді Андрій Бешта. Ознак насильницької смерті не було.

У жовтні того ж року загинув спеціальний представник України з питань врегулювання у Придністров'ї Віктор Крижановський. Він упав зі сходів у власному будинку.

Теги: Вірменія Україна смерть

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На плакаті росіянина написано «Пробач, Україно»
У Фінляндії російський дипломат напав на активіста з РФ (фото)
10 серпня, 07:35
Дипломати після закордонного відрядження не поспішають додому через низьку платню та проблеми з працевлаштуванням
Дипломати після закордонних відряджень не повертаються в Україну: ЗМІ назвали разючі цифри
6 серпня, 19:33
Україна подвоює міжнародні зусилля щодо ізоляції РФ
Україна починає новий дипломатичний тиск щодо ізоляції РФ – The New York Times
6 серпня, 02:46

Суспільство

У Вірменії трагічно загинув голова дипломатичної місії України
У Вірменії трагічно загинув голова дипломатичної місії України
Створював меми, хоч був прикутий до ліжка: історія хлопця, який помер на омріяному фестивалі
Створював меми, хоч був прикутий до ліжка: історія хлопця, який помер на омріяному фестивалі
У Львові обвалився балкон. Є загиблий (відео)
У Львові обвалився балкон. Є загиблий (відео)
Хвилина мовчання: згадаймо 8-річну Софію Крячко та її сімʼю
Хвилина мовчання: згадаймо 8-річну Софію Крячко та її сімʼю
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Спекотно і без опадів: прогноз погоди на 14 серпня
Спекотно і без опадів: прогноз погоди на 14 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Кримський міст знову перекрито: що сталося
23K
ЗСУ взяли в полон командира розвідгрупи окупантів, він здає позиції своїх
22K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
22K
Хейтер директорки музею Голодомору знайшов новий привід для її цькування
12K
Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times
7985
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині

Новини

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Сьогодні, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту