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В Одесі за жахливих обставин загинув ліфтер

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Одесі за жахливих обставин загинув ліфтер
фото: Нацполіція

Загиблий проводив роботи по розблокуванню дверей ліфту, в якому застрягли люди

У Приморському районі Одеси загинув майстер ліфту. Чоловік перебував на даху ліфта, коли він раптом рушив вгору. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

«Вчора о 12:05, від чергового медика надійшло повідомлення, що в ліфтовій шахті загинув громадянин 1965 року народження (майстер ліфту), який під час несподіваного запуску ліфту з 1-го на 8-й поверх перебував на даху ліфту», – йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, загиблий проводив роботи по розблокуванню дверей ліфту, в якому застрягли люди.

Рятувальники ДСНС вилучили тіло та передали медичним працівникам.

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка.

Також слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 КК України.

Теги: Одеса ліфт

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