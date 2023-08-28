В Одесі за жахливих обставин загинув ліфтер

Загиблий проводив роботи по розблокуванню дверей ліфту, в якому застрягли люди

У Приморському районі Одеси загинув майстер ліфту. Чоловік перебував на даху ліфта, коли він раптом рушив вгору. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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«Вчора о 12:05, від чергового медика надійшло повідомлення, що в ліфтовій шахті загинув громадянин 1965 року народження (майстер ліфту), який під час несподіваного запуску ліфту з 1-го на 8-й поверх перебував на даху ліфту», – йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, загиблий проводив роботи по розблокуванню дверей ліфту, в якому застрягли люди.

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Рятувальники ДСНС вилучили тіло та передали медичним працівникам.

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка.

Також слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 КК України.