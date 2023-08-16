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Загадково помер російський генерал, який командував окупантами в Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Загадково помер російський генерал, який командував окупантами в Україні
Окупант Жидко в 2022 році виконував обов'язки командувача Східного військового округу
фото з відкритих джерел

Геннадій Жидко, який у травні-липні 2022 року командував окупаційними військами в Україні, помер через «тривалу хворобу»

У Москві помер генерал-полковник Геннадій Жидко, який у травні-липні 2022 року командував усім окупаційним угрупованням в Україні. Про це повідомив губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов.

Як стверджує Дегтярьов, Жидко помер через неназвану тривалу хворобу.

Що відомо про Геннадія Жидка

У 2016 році Жидко був на посаді начальника штабу угрупування ЗС РФ у Сирії, у 2018 році був призначений командувачем військ Східного військового округу, у 2021 році отримав посаду заступника міністра оборони РФ - начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ.

У 2022 році Жидко знову став командувачем військ Східного округу та змінив у травні 2022 року Дворнікова у керівництві окупаційною армією в Україні. У липні його зняли з цієї посади.

Нагадаємо, що в Росії загадково помер генерал-майор, якого нещодавно звільнили з посади. У заміському будинку знайдено мертвим генерал-майора, колишнього заступника начальника Головного управління МВС РФ у боротьбі з екстремізмом Володимира Макарова. До січня 2023 року він займався репресіями незгодних з путінським режимом.

Теги: росія війна смерть

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