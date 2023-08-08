Хвилина мовчання: згадаймо 9-річного Іллю Чеха з Чернігова

Сім'я хлопчика готувалась до евакуації, однак виїхати з небезпечного міста не встигла

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Іллю Чеха.

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9-річний Ілля Чех загинув у Чернігові. Хлопчик потрапив під ворожий обстріл – поряд з будинком, де жила його родина, впав російський снаряд.

19 березня минулого року Ілля разом із мамою та батьком вийшли на вулицю з підвалу багатоповерхівки – туди переселились під час активних бойових дій у місті.

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«Ми рідко виходили подихати повітрям. Ось і цього разу, 19 березня, вийшли забрати речі з машини, збиралися їхати з міста. Поряд пролунав вибух. Я, чоловік та син отримали численні уламкові поранення. Від травм Ілля помер 20 березня в лікарні», – розповіла мати хлопчика Тетяна Руденко.

У 28-річного водія та 26-річної продавчині це був єдиний та дуже очікуваний син. Ілля ходив до третього класу. Захоплювався музикою, займався хіп-хопом та просто любив життя.

З Іллею молода родина багато гуляла, ходила на пікніки, у ліс та до річки. На водоймах хлопчику особливо подобалося кидати камінці у воду. А під час прогулянок у лісі чи парку він обов’язково знаходив гілку та розмахував нею – наче справжній ніндзя.

«Удома Іллюша любив, щоб я читала йому вголос. Я його Іллею ніколи не називала, завжди тільки Іллюша... Ми мали багато дитячих книжок», – розповіла мама Тетяна Руденко.

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Безтурботне й веселе дитинство Іллі обірвала війна фото з відкритих джерел

У сім років хлопчик пішов до школи. «Він був дуже допитливим і лагідним. Його усмішка – дуже схожа на мамину. Інші школярі любили Іллю – він був такий чуйний, з усіма дружив», – зауважила перша вчителька хлопчика Наталія Закордонець.

Найулюбленіші предмети учня – фізкультура та математика. Ілля у школі до всього намагався долучитись – брав участь у різних заходах, екскурсіях. І загалом був дуже активним хлопчиком.

З п'яти років Ілля займався гімнастикою. Мама Тетяна перші вправи сама показала синові, вони його захопили. У секцію з гімнастики хлопчик пішов у першому класі. І тоді вони з Тетяною помінялись ролями: тепер вже хлопчик показував вивчене, а мама намагалась повторювати. З татом Михайлом Ілля ходив на спортивний майданчик – і змушував батька теж підтягуватись із ним на перекладині.

«Ми у родині всі любимо спорт, але лінувались», – сказала Тетяна. Син мотивував батьків бути активнішими.

Ілля з мамою фото з відкритих джерел

Восени 2021-го мама і тато відвели Іллю на секцію з хіп-хопу. «Після пробного заняття я зауважила, що Ілля – дуже цілеспрямований. Для нього було важливим вивчити кожен рух та зробити його правильно. Ілля прийшов із гарною фізичною підготовкою. Він сідав на шпагат, у нього з першого заняття вже все чудово виходило. Він був такий: бачу мету – не бачу перешкоди», – наголосила тренерка Іллі Ольга Самойленко.

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Хлопчик відвідував заняття з танців два рази на тиждень. Зі своїм танцювальним колективом встиг виступити лише один раз: у грудні 2021-го відбувся захід для батьків. Тренерка говорить: «Хвилювання хлопчик тоді не показував, усміхався, у нього було все добре».

Мрією для Іллі, як і для всього його колективу, було отримати кубок на танцювальному конкурсі. Ольга Самойленко сподівалась, що вони зможуть взяти участь у змаганні вже навесні…

Ілля був активною та життєрадісною дитиною фото з відкритих джерел

Повномасштабне вторгнення 24 лютого зламало цю та інші мрії Іллі. Початок весни хлопчик провів у підвалі. Батьки тоді не пояснювали синові, що таке війна – він і так все розумів, говорить Тетяна. Казав: «Літають ракети, тож на вулиці – небезпечно. Значить сидимо у підвалі».

У сховищі, де родина жила приблизно місяць, було тепло та зручно настільки – як може бути зручно в умовах війни. Хлопець не сумував: грав з іншими дітьми, спокійно та терпляче ставився до умов.

У березні родина готувалась евакуйовуватись. У Чернігові виникли проблеми з питною водою, не було де приготувати їжу. Сім’я їздила за речами додому, щоб повернутись в укриття. На кілька хвилин біля сховища затримались на вулиці. Мама Тетяна згадує: неподалік підвалу було тихо-тихо, тоді навіть не могли подумати, що за мить почнеться російський обстріл.

Снаряд прилетів раптово. Родину та кількох людей, які були поряд, розкинуло по боках. Поранення отримали всі – тато, мама та Ілля. Сім’ю із мінно-вибуховими ранами доправили до лікарень.

В Іллі постраждали тазові кістки, були глибокі рани. Добу медики боролись за життя дитини, але марно.

У тата Михайла постраждало все тіло, розроблена кістка на руці, пробиті легені. У мами – частково розробило стопу, перебило сухожилля на руці, поранення по всьому тілу…

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Батьки не одразу дізнались про те, що Іллі більше немає. Тетяні сказали лише через два тижні, коли хлопчика вже поховали. Відвідати могилу сина жінка змогла аж влітку, коли її виписали з лікарні.

«Він був веселим, життєрадісним хлопчиком. Він нас виховував – учив бути хорошими батьками. Він був найкращим сином на світі! Ми завжди будемо любити його», – розповіла мати хлопчика.

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