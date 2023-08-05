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Хвилина мовчання: згадаймо патрульного Івана Ткачова

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо патрульного Івана Ткачова
З першого дня широкомасштабного вторгнення Іван став на захист України
фото з відкритих джерел

Чоловік переніс поранення, але одразу після лікування повернувся до побратимів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Ткачова.

19 травня цього року, перебуваючи на бойових позиціях, до останнього подиху обороняючи Україну, загинув мешканець Фастова на Київщині, захисник Іван Ткачов.

Він народився 19 листопада 1995 року. Закінчив місцевий академічний ліцей. Згодом вступив до Національного авіаційного університету та успішно закінчив юридичний факультет.

Іван Ткачов у мирному житті
Іван Ткачов у мирному житті
фото з відкритих джерел

Чоловік працював у патрульно-постовій службі Києва. А згодом керував відділом моніторингу Міністерства внутрішніх справ.

Іван був доброю, розумною, щирою людиною. Його поважали колеги, любили друзі. Чоловік користувався авторитетом серед знайомих. А ще – дуже любив Україну. Тому з першого дня широкомасштабного вторгнення став на захист України. Ліквідовував диверсійні групи ворога у Києві, охороняв летовище в Жулянах. Двічі був у Бахмуті на Донеччині.

Іван був поранений, але відразу після проходження лікування повернувся до побратимів. Проте у травні 27-річний військовий загинув у боротьбі за Батьківщину.

Іван захищав неньку до останнього подиху
Іван захищав неньку до останнього подиху
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: війна пам'ять смерть Київщина військові Бахмут

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