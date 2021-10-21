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    Ромео та Джульєтта по-чернігівськи: 13-річна українка народила здорову дівчинку

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    Наталія з Чернігівщини завагітніла у 12 років від 17-річного хлопця - Ромео та Джульєтта по-чернігівськи: 13-річна українка народила здорову дівчинку
    Наталія з Чернігівщини завагітніла у 12 років від 17-річного хлопця
    фото: Суспільне

    Батькам дівчинки було відомо про її стосунки із 17-річним хлопцем, але вони цьому не завадили

    Школярка Наталія, жителька села Городище у Чернігівській області, народила доньку. Мати дівчинки сама ще дитина – їй 13 років.

    Як пише «Суспільне», про подію повідомив батько новонародженої, 17-річний Сергій Коцюба.

    За його словами, пологи були стрімкі, тому народжували у Мені, до Чернігова не встигли доїхати.

    «Народила дівчинку. Назвали Поліна. Вага 2800. Я позавчора їздив, але мене в палату не пустили через карантин. Я тільки сумкою передав їм передачу і все», – розповів він.

    Він також додав, що завтра маму разом з дитиною випишуть. На питання, чи встигли вони розписатися із Наталею, відповів, що ще ні.

    Зазначимо, що ця історія стала відомою у квітні 2021 року. До поліції на Куликівщини надійшло повідомлення від медиків про те, що до них потрапила на прийом тоді ще 12-річна вагітна дівчина.

    фото: Суспільне
    фото: Суспільне

    Тоді поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Згвалтування неповнолітньої». Нині, зі слів Сергія Коцюби, справу закрили.

    Тоді Наталія разом із майбутнім батьком проживала у Дроздівці Чернігівського району. Як розповіла журналістам матір дівчинки, вона знала про їхні стосунки. Родина дівчини останні кілька років перебуває на обліку у соцслужб.

    Теги: діти Чернігівщина пологи пологовий будинок школярі
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    Ромео та Джульєтта по-чернігівськи: 13-річна українка народила здорову дівчинку