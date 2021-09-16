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    В Україні хочуть дозволити народжувати анонімно

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    Можна буде скористатися послугою анонімних пологів - В Україні хочуть дозволити народжувати анонімно
    Можна буде скористатися послугою анонімних пологів
    Фото з відкритих джерел

    На думку уряду, «конфіденційні пологи» допоможуть запобігти вбивству матерями своїх новонароджених небажаних дітей

    В Україні хочуть дозволити «конфіденційні пологи», тобто надати можливість жінкам народити дитину таємно. Відповідний проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо профілактики та протидії інфантициду (№6053) розміщено на сайті парламенту.

    У документі йдеться про те, що якщо мати дитини скористається послугою анонімних пологів, то вона буде вважатися невідомою, а державна реєстрація народження дитини буде здійснюватися за рішенням органу опіки та піклування.

    На думку уряду, «конфіденційні пологи» допоможуть запобігти вбивству матерями своїх новонароджених небажаних дітей. Адже преса переповнена повідомленнями про такі випадки.

    «Що особливо викликає занепокоєння, так це те, що знайдені мертві діти часто є жертвами вбивства, скоєного їхніми власними матерями. Такий вид вбивства в зарубіжній літературі називається infanticide (вбивство новонародженої дитини), «інфантицид» є крайньою формою прояву девіантної материнської поведінки», – йдеться в пояснювальній записці.

    Важливо зазначити, що особиста інформація про особу, яка при народженні дитини скористалася послугою конфіденційних пологів, може бути розголошена тільки її біологічній дитині, за письмовою заявою після досягнення останнім цивільної дієздатності.

    У той же час у Сімейному кодексі України пропонується визначити, що в разі конфіденційних пологів права і обов'язки батьків припиняються.

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    Теги: діти вбивство реєстрація пологи піклування
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    В Україні хочуть дозволити народжувати анонімно