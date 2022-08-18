Росіяни і колаборанти «випадково» зібрали гроші на дрон для ЗСУ

Росіяни самі того не розуміючи придбали дрон для ЗСУ

Дрон уже в руках одного з підрозділів ЗСУ на Херсонському напрямку

Росіяни самі того не розуміючи назбирали гроші на дрон для українських воїнів. Про це повідомляє ТСН.

Це вдалося зробити за допомогою патріотичних ІТ-фахівців. Вони зламали присвячені окупованій Херсонщині телеграм-канали і розмістили там оголошення про збір допомоги для загону «визволителів».

Як приманку, в реквізитах указали рахунок російського банку, якого не існувало, і робочі посилання на електронні гаманці. На них зрадники і переказували кошти.

Зібрана сума доводить, що в самопроголошених російських «визволителів» прихильники не дуже і вірять. Адже пожертвували не більше 30 тисяч гривень. Їх вистачило, щоб придбати мінідрон. Зараз він уже в руках одного з підрозділів ЗСУ на Херсонському напрямку і допомагає роздивитися позиції окупантів із повітря.

Нагадаємо, українські захисники зі стрілецької зброї збили російські дрон-камікадзе та розвідувальний БПЛА, які коштують кілька мільйонів рублів.

Додамо, від початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України, захисники вже знищили 44100 окупантів та 1886 їхніх танків.