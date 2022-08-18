Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росіяни і колаборанти «випадково» зібрали гроші на дрон для ЗСУ

Альона Боженко
glavcom.ua
Росіяни і колаборанти «випадково» зібрали гроші на дрон для ЗСУ
Росіяни самі того не розуміючи придбали дрон для ЗСУ
фото: «Украина Сейчас» в Telegram

Дрон уже в руках одного з підрозділів ЗСУ на Херсонському напрямку

Росіяни самі того не розуміючи назбирали гроші на дрон для українських воїнів. Про це повідомляє ТСН.

Це вдалося зробити за допомогою патріотичних ІТ-фахівців. Вони зламали присвячені окупованій Херсонщині телеграм-канали і розмістили там оголошення про збір допомоги для загону «визволителів». 

Як приманку, в реквізитах указали рахунок російського банку, якого не існувало, і робочі посилання на електронні гаманці. На них зрадники і переказували кошти.

Зібрана сума доводить, що в самопроголошених російських «визволителів» прихильники не дуже і вірять. Адже пожертвували не більше 30 тисяч гривень. Їх вистачило, щоб придбати мінідрон. Зараз він уже в руках одного з підрозділів ЗСУ на Херсонському напрямку і допомагає роздивитися позиції окупантів із повітря.

Нагадаємо, українські захисники зі стрілецької зброї  збили російські дрон-камікадзе та розвідувальний БПЛА, які коштують кілька мільйонів рублів.

Додамо, від початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України, захисники вже знищили 44100 окупантів та 1886 їхніх танків

 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони мають тепловізор та можливість працювати вночі
Бійці Сил спецоперацій отримали дрони від волонтерів (фото)
13 серпня, 20:40
СБУ продемонструвала, як нищить ворога з повітря
Контррозвідники СБУ показали, як нищать ворожу техніку дронами
7 серпня, 13:36
Ще один ворожий об'єкт було поцілено нашими бійцями
Дрон-камікадзе знищив вишку зв’язку на території Росії (відео)
15 серпня, 13:16

Суспільство

Росіяни і колаборанти «випадково» зібрали гроші на дрон для ЗСУ
Росіяни і колаборанти «випадково» зібрали гроші на дрон для ЗСУ
18 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
18 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Втеча з окупації. Зворушливі історії двох юних українок
Втеча з окупації. Зворушливі історії двох юних українок
Як українці ставляться до військових та ветеранів: результати опитування
Як українці ставляться до військових та ветеранів: результати опитування
Наталія Кличко назвала причину розлучення з чоловіком
Наталія Кличко назвала причину розлучення з чоловіком
Підрозділ капітана Андрія Норова з боєм визволив українське місто
Підрозділ капітана Андрія Норова з боєм визволив українське місто

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Підрозділ капітана Андрія Норова з боєм визволив українське місто
93K
Ув’язнений Саакашвілі звернувся до українців із проханням
65K
Стаття The Washington Post наробила шуму: чому Зеленський переконував, що РФ не нападе?
54K
«Відповідь буде страшною». Росія відреагувала на нові заяви Банкової про Кримський міст 
44K
Ситуація загострилася: на півдні ворог підвищив активність авіаційних та ракетних атак
41K
Російський депутат попросив Путіна зупинити війну. Кремль відповів

Новини

«Наслідки катастрофи будуть фатальними». Порошенко пояснив американцям, що коять росіяни в Україні
Вчора, 19:37
Депутат парламенту Швейцарії закликав обмежити права РФ у Раді Безпеки ООН
Вчора, 19:27
СБУ встановила деталі підриву Північно-Кримського каналу
Вчора, 14:36
У Маріуполі рашисти тримають у черзі на фільтрацію більше тисячі людей – радник мера
Вчора, 13:55
Розтрощені будинки, вирви у землі: фото наслідків обстрілу Миколаївщини
Вчора, 13:02
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух біля лігва рашистів
Вчора, 12:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту