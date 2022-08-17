ЗСУ збили дрон та БПЛА росіян на мільйони рублів

Захисники знищили техніку рашистів зі стрілецької зброї

Українські захисники зі стрілецької зброї збили російські дрон-камікадзе та розвідувальний БПЛА, які коштують кілька мільйонів рублів. Про це повідомляє 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

«Українське небо буде чистим! Воїни одного з підрозділів 28 ОМБР нещодавно збили одразу два ворожих безпілотники: дрон-камікадзе «Ланцет-3» та розвідувальний БПЛА «Елерон-3». При цьому, як поділилися самі захисники, для цього їм знадобилася лише особиста стрілецька зброя! Тобто кілька пострілів наших лицарів обійшлися РФ у кілька мільйонів рублів», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України, захисники вже знищили 44100 окупантів та 1886 їхніх танків. За останню добу військові ліквідували 200 загарбників.