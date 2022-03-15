Росія планує масові вирубки українських лісів – розвідка

На сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в зоні найвищого ризику

Невикористану для потреб ЗС РФ деревину буде продано, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що окупанти запланували масове знищення українських лісів. Про вирубку лісів ідеться в листі міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

«Про можливість вирубки на землях оборони, адресованому особисто президенту РФ Володимиру Путіну. Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських «лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень». Плануються вирубки «будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини», – заявляють у розвідці.

При цьому, зазначено в листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину буде продано, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта.

На сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в зоні найвищого ризику. Тотальне вирубування зелених насаджень це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду.

Останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації. Коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція України створила чатбот «Екошкода» для оперативної фіксації екологічних злочинів, спричинених діями російської федерації.