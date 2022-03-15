Глава дипмісії США в Україні пояснила, чому Байден вперто не хоче закривати небо

Квін: «Позиція США полягає в тому, щоб замість створення безпілотної зони допомогти Україні боротися з Росією іншими можливими способами»

Вашингтон переконує: безпілотна зона може розширити конфлікт і наражатиме Україну на ще більшу небезпеку

Безпілотна зона призведе до значної ескалації ситуації, тому що США і НАТО перебуватимуть у прямому зіткненні з Росією. Це може розширити конфлікт і наражатиме Україну на ще більшу небезпеку. Так в інтерв'ю «Главкому» тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін пояснила, чому США вперто не хоче закривати небо над Україною.

«Окрім того, інші країни Центральної та Східної Європи також будуть у небезпеці. Бажання США полягає у тому, щоб деескалувати ситуацію і обмежити бойові дії в Україні», – підкреслила вона.

За словами Квін, позиція США полягає в тому, щоб замість створення безпілотної зони допомогти Україні боротися з Росією іншими можливими способами.

«І ми безперервно надаємо допомогу, щоб це було можливо. Зокрема протиповітряне і протитанкове озброєння є частиною такої допомоги, яку ми надаємо. І ми будемо продовжувати надавати цю допомогу у подальшому», – обіцяє вона.

Квін також прокоментувала ситуацію навколо передачі радянських літаків МіГ-29, за допомогою яких Україна могла б сама закрити собі небо від російських обстрілів. Як відомо, польський уряд хоче надати Україні через Німеччину, але проти цього виступає адміністрація Байдена.

«Ми уважно вивчили цю ситуацію. Але ми побоюємось, що поставка таких літаків не є доцільною у даний момент. І тому замість цього ми надаємо таку технологію, яка допоможе Україні у боротьбі проти російських літаків», – пояснила тимчасово повірена.

Нагадаємо, перша країна НАТО закликала світ закрити небо над Україною. Парламент Естонії ухвалив рішення із закликом до країн-членів Організації Об’єднаних Націй про закриття неба над Україною від російсько-окупаційних військ.