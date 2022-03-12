В Україні з'явився чатбот для фіксації екозлочинів Росії

Державна екологічна інспекція створила чатбот «Екошкода»

Державна екологічна інспекція України створила чатбот «Екошкода» для оперативної фіксації екологічних злочинів, спричинених діями російської федерації. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Відтепер про всі злочини проти довкілля можна оперативно повідомляти у спеціально створений штаб при Держекоінспекції за допомогою чатбота.

Чатбот «Екошкода» дозволяє обрати вид екозлочину та вказати масштаби порушення за такими напрямками:

земля (вибухи, забруднення земель небезпечними речовинами, пошкодження дамб очисних споруд, інші забруднення землі);

повітря (внаслідок горіння, вибухів, інших подій);

вода (витік небезпечних речовин у водні об'єкти, пошкодження очисних споруд, інше);

рослини (знищення дерев чи лісових насаджень, пожежі в лісах);

тварини (отруєння чи інший масовий падіж тварин).

До слова, у Мінцифри створили чатбот у Telegram, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.

Головна відмінність від інших ботів – авторизація через застосунок Дія. Це потрібно, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.

Нагадаємо, чатботи, які допоможуть подолати окупанта: добірка від Мінцифри.

До слова, невідомі хакери атакували сайти російських відомств. Серед них портали ФСВП (Федеральна служба виконання покарань), МВС, Мінкульту, ФССП (Федеральна служба судових приставів), ФАС (Федеральна служба антимонопольної служби), Мінцифри, Міненерго, Росстату.