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    Чому Захід переоцінив могутність армії РФ. Пояснює військовий експерт, який зрозумів, що помилявся

    Чому Захід переоцінив могутність армії РФ. Пояснює військовий експерт, який зрозумів, що помилявся

    Ця війна відкине російську армію на роки назад і серйозно зашкодить її репутації

    Однією із причин, чому Україна не отримувала достатньої підтримки від країн Заходу перед початком війни з Росією, був надто високий рівень заляканості західних політиків нібито могутністю російських збройних сил і швидким крахом України. Політиків залякували їхні власні експерти, які спеціалізувалися на вивченні російської армії. Деякі з них давали Україні лічені дні або й години у потенційному протистоянні такій «потузі» (як не як, «друга армія світу» – принаймні, таким був піар-посил). Утім, на третьому тижні війни очевидно, що у страху великі очі: західні фахівці з питань Росії визнають, що не такий страшний «російський вермахт», як його малювали «Ізвєстія» і Соловйов.

    Напередодні у своєму мікроблозі в Твіттері директор програми із вивчення Росії Центру військово-морського аналізу (Center for Naval Analysis, CNA), дослідник російської армії Майкл Кофман (Michael Kofman) поділився думками щодо того, чому Захід і він сам дещо переоцінив російську військову потугу, і як насправді варто оцінювати російську армію. ТЕКСТИ наводять тези цього треду.

    Зазначимо, що не усі західні аналітики піддалися магії російської дези. Зокрема, ТЕКСТИ перекладали низку аналітичних статей, у яких критично оцінювалися російські перспективи в Україні. Ось одна з них: Армія короткого кидка. Окупаційні війська Путіна не зможуть швидко просуватися без залізниці

    Далі – текст Майкла Кофмана

    Від початку російська «військова операція» була недоладною спробою зміни режиму в Києві, заледве спланованою чи організованою. Це було дуже схоже на спробу рейдерського захоплення. Коли ці наміри провалились, ми побачили досить розумну оборону з боку України і спроби Росії пристосуватися до обставин та рухатися далі уже в режимі розв’язування повномасштабної війни.

    Треба визнати, що спостерігачі переоцінили російську військову міць – як в цілому, так і з точки зору конкретного протистояння з Україною. Так само ми недооцінили й українське військо. Звісно, варто застерегти читача, що ми, ймовірно, дуже мало знаємо про реальний стан українського війська саме зараз. Адже Україна добре справляється з домінуванням в інформаційному середовищі.

    Проблема оцінки військової могутності будь-якої держави полягає в тому, що для об’єктивності потрібен контекст. Не можна оцінити військову силу виключно в теорії, адже на полі бою відбуватиметься зовсім не те саме, що на папері.

    До прикладу, те, як ви оцінюєте військову могутність Китаю в контексті війни за Тайвань, буде відрізнятися від того, як ви могли б розглядати це в гіпотетичній війні між Китаєм та Індією. Так само, як і результативність США в Афганістані чи Іраку може не відповідати потенціалу США у випадку зіткнення з тотожним за розмірами і потугою армії опонентом.

    З огляду на це, я не здивований, що ми помилилися, дивлячись на російське військо в ході підготовки до цієї війни. По-перше, росіяни досі не намагалися брати участь у жодній подібній операції, у такому масштабі, проти країни такого розміру, як Україна, проти опонента, що має значний паритет військових можливостей. (За місяць до нападу Росії Тексти перекладали статтю У разі вторгнення Росія має більше шансів зазнати катастрофи, ніж досягти свого. Якщо Україна серйозно боротиметься, у якій зокрема йшлося і про відсутність досвіду повномасштабних операцій в окупантів).

    Обмежене використання сил у таких випадках, як Сирія або Україна 2014-2015 року, дає дуже умовне, віддалене уявлення про військові спроможності. У тих кампаніях Росія могла диктувати темп подій, надсилати оптимізовані сили тощо. І навіть за тих умов у російської армії з’являлось багато викликів, які належало подолати.

    По-друге, великі військові навчання, [на які можна було б спиратися, як на фактор оцінки масштабів армії] — це заходи, які відбуваються за певним сценарієм. Вони більше нагадують театральну виставу, ніж реальні військові дії. Так, ви можете отримати після них багато корисної інформації про стан справ в армії, але фахівці зазвичай ставляться до неї скептично.

    По-третє, важливо пам’ятати, що під час реальної війни можуть накладатися декілька контекстів. З одного боку, російське військо може мати великі проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, воюючи в Україні на кількох напрямках. А з іншого, рельєф місцевості або відстань просування можуть виявитися набагато легшими, ніж очікувалось.

    У цьому плані українські сили спритно користуються перевагами міського ландшафту, влаштовують засідки та застосовують тактику невеликих підрозділів. Вони змушують російські війська вступити в бій у ситуаціях, де масовість чи більша згуртованість не дають переваги, міняючи таким чином простір на час.

    І, дивлячись на те, який вибір роблять росіяни в рамках своєї військової стратегії, можна сказати: ця армія не була створена для такої війни. З точки зору живої сили, готовності та матеріально-технічного забезпечення, вона не була підготовлена для підтримки стратегічних наземних наступів або утримання великих масивів місцевості, особливо в країні з таким розміром, як у України.

    Усе це, звісно, не пояснює, чому частина зусиль росіян є повсюдним хаосом. Логістика, комунікації, слабкі показники протиповітряної оборони, проблеми з точністю ударів, пересування по території без розвідки тощо. Я бачу відносні удосконалення на другому тижні війни, але всі ці проблеми залишаються.

    Співтовариство, яке аналізує російські війська, далеко не монолітне. Але [до початку війни в Україні] було підґрунтя для сприйняття російської військової потуги [як значної]. І це було зумовлено не позитивними російськими самооцінками, оборонним піаром чи яскравими статтями в «Известиях». Експерти враховували і хороші, і погані новини, в тому числі й про корупцію, і про некомпетентність військового керівництва Росії.

    Однак часто наші припущення, особливо щодо практичної, а не теоретичної складової — калібруються в бік переоцінювання реального стану справ. Ви припускаєте, що у вашого опонента вийде набагато більше, що у нього буде хороший день, або просто хочете «перебдіти».

    Ця війна, безсумнівно, відкине російську армію на роки назад і серйозно зашкодить її репутації. Відкрите питання – що ж буде далі? Як вони пристосуються? Що ми маємо відняти від завищених російських військових показників у цьому контексті, і як краще застосувати ці дані щодо інших гравців?

    Після 2014-2015 років я регулярно стверджував, що російське військо не таке страшне, як його малюють (is not 12 ft tall – ідіом. – «не більший, ніж здається», варіація від feel 12 ft tall – пишатися собою – прим. пер.). Після 2022 року я, ймовірно, витрачатиму більшу частину свого часу на те, щоб довести, що воно щонайменше втричі менш страшне, ніж ви можете собі уявити (it isn't 4 ft tall either). Втім, історія вчить нас стримано ставитися до таких вражень, не впадаючи в крайнощі.

    Джерело: texty.org.ua

    Теги: Росія США Сирія армія війна військові навчання військові
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    Чому Захід переоцінив могутність армії РФ. Пояснює військовий експерт, який зрозумів, що помилявся