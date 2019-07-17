У таборі в окупованому Криму отруїлися 40 дітей



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Причину різкого погіршення самопочуття поки що не виявлено

Близько 40 дітей, які відпочивають у таборі Променистий в Євпаторії, звернулися до медиків через погане самопочуття. Про це в середу, 17 липня, повідомляє Інтерфакс.

Директор табору Ренат Каюмов заявив, що ніхто з них не госпіталізований.

«Звернення - протягом доби, з учорашнього вечора (з вечора понеділка, - ІФ). Звернулося до 40 дітей, всі вони на місці, всі вони в таборі. Відвозили до лікарні, повертали назад», - сказав Каюмов.

Він зазначив, що працювали всілякі служби, «Росспоживнагляд і так далі, але результатів поки що немає».

За його словами, у дітей різні скарги. «У всіх по-різному: діарея, блювота, у когось і те, і інше, у когось - щось одне, симптоми схожі, але не ідентичні», - сказав Каюмов.

Тим часом, джерело в оперативних службах Євпаторії повідомило агентству, що в лікарні перебувають 37 дітей.

Раніше повідомлялося, що на Одещині в смт. Сергіївка через отруєння госпіталізовано 46 дітей.

Згодом кількість постраждалих зросла до 52.

У Білгород-Дністровській райлікарні, яка прийняла наприкінці минулого тижня на лікування близько півсотні дітей із дитячого оздоровчого табору, діагностували у 53 пацієнтів дизентерію Флекснера.