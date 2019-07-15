ФСБ заявила про затримання двох українців на в'їзді в Крим



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Окупанти стверджують, що один з чоловіків знаходився в міждержавному розшуку, а другий підозрюється у вбивстві

В анексованому Криму російські прикордонники затримали двох громадян України, які намагалися проїхати через пункт пропуску Армянськ на адміністративному кордоні. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на управління ФСБ у понеділок, 15 липня.

«При в'їзді до Криму прикордонниками виявлено двох громадян, оголошених у федеральний і міждержавний розшуки. Обидва затриманих, за встановленим порядком, передано до правоохоронних органів для подальшої їхньої відправки ініціаторам розшуку», - йдеться в повідомленні.

Російські силовики стверджують, що був затриманий громадянин України 1991 року народження, який нібито перебував у міждержавному розшуку.

«Додаткова перевірка показала, що чоловік був засуджений на території Молдови за керування транспортним засобом у стані сильного алкогольного сп'яніння», - відзначили у ФСБ.

У другому випадку мова йде про громадянина України 1985 року народження, який підозрюється в скоєнні вбивства на території Криму.

Імена та прізвища затриманих не називаються. Їхніх коментарів також немає.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з окупованим Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їх персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують «контактів з окупантами».

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом існує формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункти в’'їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».