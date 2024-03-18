«Розпочався час особливої боротьби»: Митрополит Епіфаній звернувся до українців

На думку глави ПЦУ, Великий піст може бути дуже корисним для духовного здоров'я українців

Митрополит ПЦУ наголосив, що у період посту українцям необхідно «здобути перемогу насамперед всередині себе»

У перший день Великого посту Митрополит Епіфаній нагадав українцям, що розпочинається період боротьби «і злом та агресією, зі страхом і панікою, з розчаруванням і безсиллям, з безнадією і розпачем», а не лише від утримання від певних страв. Про це йдеться заяві глави ПЦУ у Facebook.

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Епіфаній нагадав, що третій Великий піст «ми розпочинаємо в умовах жорстокої повномасштабної російської агресії».

«Очевидно, що такі надзвичайні умови змінюють для багатьох із нас форму постування. Натомість вони ще більше підкреслюють його сенс і важливість, адже Великий піст – це час особливої боротьби (насамперед духовної) зі злом та агресією, зі страхом і панікою, з розчаруванням і безсиллям, з безнадією і розпачем», – наголосив митрополит.

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Митрополит ПЦУ наголосив, що у період посту українцям необхідно «здобути перемогу насамперед всередині себе».

«Великий піст – гарна нагода для цього. Як і раніше, переконаний, що жертовність, взаємна допомога, милосердя до ближніх справді є великим подвигом і значать набагато більше, ніж просте обмеження в їжі», – додав Епіфаній.

Він нагадав, що жертовне служіння наших воїнів, лікарів, волонтерів, капеланів, рятівників, благодійників та всіх інших, «хто кожен на своєму місці допомагає, захищає і піклується про благополуччя своїх ближніх в цих надтяжких умовах війни», є великим подвигом.

На думку глави ПЦУ, Великий піст може бути дуже корисним для духовного здоров'я українців.

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«Для визначення чітких орієнтирів, для звільнення від неправди й лукавства, для гартування внутрішніх сил, для віднайдення надії, утвердження у вірі, для припинення пустих суперечок, несправедливого осудження, розділення і незгод між українцями, для єднання й згуртованості, для зміцнення в боротьбі з ворогом», - пояснив митрополит.

Він додав, що коли «ми припинимо боротьбу внутрішню, духовно ослабнемо, здамося, то перемогу може здобути наш ворог».

«Тому нинішній піст – це не суто про заборони чи формальні обмеження, але насамперед про стійкість, терпіння, укріплення, відновлення наших духовних сил», – зауважив митрополит.

За його словами, «через витривалість, розважливість, молитву, через добрі діла, через жертовне милосердя до ближніх, яке Христос приймає як вчинене для Нього Самого – маємо здобути значно більше».

«Здобути ту унікальну зброю проти диявола і слуг його, здобути меч і броню, якими будемо від нападів лукавого міцно захищені. Цей Великий піст – семитижневий піст жертовності та зміцнення, це шлях віднайдення у собі сил надалі боротися зі злом і рухатись вперед - з Богом, до Перемоги!» – підсумував Епіфаній.

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Нагадаємо, 18 березня, початок Великого посту. Віряни вшановують пам'ять святителя Кирила Єрусалимського.

У 2024 році дата початку припадає на 18 березня, а закінчується постування 4 травня. Великий піст розділяється на Святу Чотиридесятницю (40 днів) та Страсну Седмицю (7 днів).

Великий піст має підготувати вірян до Великодня через утримання від молочних та м’ясних продуктів. Сенс постування в очищенні не тільки тіла, а й душі християнина. Під час посту не можна гучно веселитись, краще присвятити ці 49 днів молитві та роздумам, частіше відвідувати церкву. Крім того, забороняється сваритись, злословити та займатись коханням.