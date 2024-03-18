Чистий понеділок: що заборонено робити в перший день Великого посту, прикмети та звичаї

Треба повністю утриматись від їжі, провести день у праці, але ввечері знайти час для відвідування церковної служби

Свято отримало таку назву через те, що у перший день Великого посту заведено очищати будинок від духу Масляної

Щорічно за 49 днів до Великодня у вірян починається Великий піст, а перший його день називають Чистим понеділком. Назва свята походить від прагнення провести початок посту в чистоті, розповідає «Главком».

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Що означає Чистий понеділок

Чистий понеділок – це не церковна назва. Так цей день стали називати тому, що в перший день Великого посту – він, як правило, починається в понеділок – належало очистити будинок від духу Масляної. Звідси і пішла назва свята. Чистим називали не тільки понеділок, але і весь перший тиждень Великого посту.

Для православних Чистий понеділок – це «продовження» прощеної неділі, коли треба вголос або подумки вибачатися за свою поведінку і слова, та інших прощати. Цього дня передбачено повне утримання від їжі, день треба провести у праці, але ввечері бажано знайти час для відвідування церковної служби (у перший понеділок посту починають читати Біблію та Євангеліє).

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Звичаї Чистого понеділка

За звичаями цей день схожий на Чистий четвер – заведено наводити порядок у домі, прати одяг та постільну білизну, стелити нові скатертини. Крім цього, важливо дотримуватися тілесної чистоти і добре вимитися. Наші предки вважали, що пост обов'язково потрібно починати в чистоті.

Заборони Чистого понеділка

Сьогодні заборонено:

відмовляти в допомозі – треба вислухати, захистити, нагодувати і зробити для того, хто потребує, все, що в ваших силах;

не можна веселитися – потрібно присвятити себе духовному і тілесному очищенню;

не можна лаятися і лихословити;

не можна їсти їжу, що залишилася після Масляної – її віддають птахам і тваринам.

Прикмети на перший день Великого посту

У Чистого понеділка є чимало прикмет:

ясна погода – восени буде хороший урожай;

хто не викупається в Чистий понеділок – прогнівить Вищі сили;

якщо випав сніг, потрібно обов'язково потоптати його на щастя;

якщо в цей день першим до вас в будинок увійшов чоловік – рік буде вдалим;

Якщо кури знесли в цей день багато яєць, то й всю весну будуть нестися.

Перший день посту теплий і сонячний – до ранньої і погожої весни.

Дощова і сльотава погода віщує погану погоду і неврожай овочів.

Кішка муркоче і треться об ноги – до поліпшення погоди.

Зустріти у Чистий понеділок людину протилежної статі – до удачі. Поганою прикметою вважається, якщо в будинок або заклад першою зайде жінка. Для жінок поганою прикметою вважається займатися рукоділлям і ходити з розпущеним волоссям у Великий піст.

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