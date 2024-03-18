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Чистий понеділок: що заборонено робити в перший день Великого посту, прикмети та звичаї

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чистий понеділок: що заборонено робити в перший день Великого посту, прикмети та звичаї
Треба повністю утриматись від їжі, провести день у праці, але ввечері знайти час для відвідування церковної служби
фото: EscuelaDiocesana/Facebook

Свято отримало таку назву через те, що у перший день Великого посту заведено очищати будинок від духу Масляної

Щорічно за 49 днів до Великодня у вірян починається Великий піст, а перший його день називають Чистим понеділком. Назва свята походить від прагнення провести початок посту в чистоті, розповідає «Главком».

Що означає Чистий понеділок

Чистий понеділок – це не церковна назва. Так цей день стали називати тому, що в перший день Великого посту – він, як правило, починається в понеділок – належало очистити будинок від духу Масляної. Звідси і пішла назва свята. Чистим називали не тільки понеділок, але і весь перший тиждень Великого посту.

Для православних Чистий понеділок – це «продовження» прощеної неділі, коли треба вголос або подумки вибачатися за свою поведінку і слова, та інших прощати. Цього дня передбачено повне утримання від їжі, день треба провести у праці, але ввечері бажано знайти час для відвідування церковної служби (у перший понеділок посту починають читати Біблію та Євангеліє).

Звичаї Чистого понеділка

За звичаями цей день схожий на Чистий четвер – заведено наводити порядок у домі, прати одяг та постільну білизну, стелити нові скатертини. Крім цього, важливо дотримуватися тілесної чистоти і добре вимитися. Наші предки вважали, що пост обов'язково потрібно починати в чистоті.

Заборони Чистого понеділка

Сьогодні заборонено:

  • відмовляти в допомозі – треба вислухати, захистити, нагодувати і зробити для того, хто потребує, все, що в ваших силах;
  • не можна веселитися – потрібно присвятити себе духовному і тілесному очищенню;
  • не можна лаятися і лихословити;
  • не можна їсти їжу, що залишилася після Масляної – її віддають птахам і тваринам.

Прикмети на перший день Великого посту

У Чистого понеділка є чимало прикмет:

  • ясна погода – восени буде хороший урожай;
  • хто не викупається в Чистий понеділок – прогнівить Вищі сили;
  • якщо випав сніг, потрібно обов'язково потоптати його на щастя;
  • якщо в цей день першим до вас в будинок увійшов чоловік – рік буде вдалим;
  • Якщо кури знесли в цей день багато яєць, то й всю весну будуть нестися.
  • Перший день посту теплий і сонячний – до ранньої і погожої весни.
  • Дощова і сльотава погода віщує погану погоду і неврожай овочів.
  • Кішка муркоче і треться об ноги – до поліпшення погоди.

Зустріти у Чистий понеділок людину протилежної статі – до удачі. Поганою прикметою вважається, якщо в будинок або заклад першою зайде жінка. Для жінок поганою прикметою вважається займатися рукоділлям і ходити з розпущеним волоссям у Великий піст.

Як повідомлялося раніше, цьогоріч в Україні Великдень буде відзначатися 5 травня, тоді як католики святкують його 31 березня. 

Також нагадаємо, з вересня минулого року Православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначають на 13 днів раніше. У березні на українців очікує кілька важливих церковних свят, серед яких – Благовіщення Пречистої Діви Марії.

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Теги: свята урожай Великий пост жінка чоловік погода

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