«Треба робити зміни». Солдат-гей закликав українські церкви до толерантності

«Священники і є тими, хто закликає до насилля»

Клірики повинні перестати підігрівати ненависть у суспільстві і йти до змін, щоб було, як у ЄС та США, де є церкви, які вивішують веселкові прапори і вінчають гей-пари. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів військовий медик запасу і відкритий гей Віктор Пилипенко.

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Пилипенко заявив, що «під лежачий камінь вода не тече» і треба робити зміни для того, щоби українські церкви – ПЦУ, УПЦ КП сприймали військових-геїв. Він також прокоментував слова Епіфанія (митрополита Київського) щодо «категоричної заборони в Біблії, Новому Завіті» ЛГБТ.

«Мені байдуже, що там сказано в Новому Заповіті По-перше, я атеїст, а по-друге, живу у світській республіці Україна, де є плюралізм думок. Закликаю всіх носіїв певних вірувань не лізти в чуже життя з пропагуванням віросповідання чи насилля. Особливо не робити заяв на зразок тієї про геїв і коронавірус. Пересічні люди можуть сприйняти це як заклик до насилля і робити погроми геїв на вулицях», – наголосив військовий.

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Щодо того, що Епіфаній лише каже, що це суперечить вченню церкви і немає закликів йти та бити геїв, Пилипенко зазначив, що «це є опосередкована ексклюзія окремих громадян».

«Уявіть собі, що Епіфаній чи Філарет процитує Біблію щодо жінок, що народили до шлюбу. Біблія це жорстко засуджує. Так само, як і дошлюбний секс, або гріх онанізму. Тільки уявіть, що ці всі церковні бонзи почнуть говорити, наскільки такі люди не заслуговують місця в раю. Так, це не заклики до насилля. Але прихожани, послухавши це, підуть та спалять хату сусіду-гею», – підкреслив військовий.

Віктор Пилипенко заявив, що клірики повинні перестати підігрівати ненависть у суспільстві і їм варто замислитися, «чи вони адепти мирної філософії християнства насправді». Він розповів, що раніше був прихожанином церкви та займався самозасудженням себе через орієнтацію, та додав, що мав секс зі священником.

«Про його сан я дізнався, коли ми вже в гей-сауні перевдягалися після всього. Було цікаво. Знаю багатьох геїв серед священників. Але вони ніколи не відкриються і не підуть у мирське життя геть від церкви. При чому, це кажуть мені як молоді духівники, так і літні. Таке приховане життя – це мука для них, на мою думку», – зазначив військовий.

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Пилипенко також розповів, що йому не відомо, чи були випадки, коли у церквах відмовлялися відспівувати військових-геїв.

Нагадаємо, УПЦ Київського патріархату анулювала нагороду військовому Віктору Пилипенко, який здійснив камінг-аут. УПЦ подякували Пилипенку за його військові заслуги, утім, підкреслили, що не розділяють «його гріховних уподобань і агітацію ЛГБТ» і анулювали указ № 27468 про нагороду, посилаючись на «відкриту пропаганду гріховної ідеології та заперечення існування Бога».