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Мінекономіки визначило головного гаранта для бізнесу в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мінекономіки визначило головного гаранта для бізнесу в Україні
Членство України в НАТО стане основним гарантом для бізнесу
фото з відкритих джерел

Соболев: «Членство у НАТО – це економічна політика №1»

Наразі Міністерство економіки працює над трьома механізмами страхувань військових ризиків для бізнесу. До розробки долучилися Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Сполучені Штати Америки. Проте основним гарантом для бізнесу є членство України в НАТО. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник міністра економіки Олексій Соболев.

«Але для того обсягу інвестицій, який нам потрібен і який людям цікаво вкладати, оці три механізми можуть закрити кілька десятків угод на рік, а нам потрібні сотні тисяч. Тож велике рішення цього питання – членство у НАТО. Це і політика уряду. І ми над цим працюємо всі дуже сильно», – каже заступник міністра.

За словами Соболева, цікавість інвесторів до України дуже велика. Зокрема, коли у Лондоні проходила конференція з відновлення України перше про що запитували – це страхування воєнних ризиків.

«Цікавість інвесторів до України дуже велика. Чому? Бо з такими розмірами збитків країна буде перебудовуватися, ви знаєте, десятиліття, і це буде новий великий ринок. Тут живе 30-40 мільйонів людей, які будуть це все будувати. Коли будується нове, значно легше робити бізнес, ніж у Європі, де кожного року населення трохи скорочується, і вам, щоби розвинути свій бізнес, потрібно відібрати частку у когось іншого. Постійна конкуренція. А в нашому випадку ти інвестуватимеш і будуватимеш на незайнятому просторі. Тому люди зацікавлені дуже сильно. Але так, вони питають: як убезпечити мої інвестиції, щоби російська ракета їх не збила?» – пояснив Соболев.

За словами Соболева, коли Україна їхала на конференцію в Лондоні, то мала на меті показати інвесторам, у яких сферах українська влада бачить потенціал.

«Наприклад, ми знаємо, що Росія буде під санкціями дуже довго. Тому товарів, які вона продавала у ЄС буде все менше і це дуже довгостроковий тренд. І щось може заміняти Україна – від, наприклад, продукції деревообробки до «зеленої» сталі.

Другий великий тренд – «зелений». Європа переходить на зелені джерела відновлювання енергетики і на продукти, які через цю зелену енергетику виробляються. В Україні є і місце, і спроможності, і річки, і потужна атомна енергетика – ну дуже багато факторів, які дозволяють допомогти Європі у цьому зеленому переході.

Третє – Україна дійсно дуже підприємницька країна. Підприємництво, у тому числі інновації, ІТ, які зараз дуже допомагають, всі використовують Дію… І так економіка запускається, можна експортувати дуже багато такого у ЄС. Я можу довго про це говорити», – сказав заступник міністра економіки.

Як зауважив Олексій Соболев, Україна визначила дев’ять стратегічних секторів, інвестиції у які дозволять інвесторам більше заробляти, а економіці України швидко зростати.

«Ми їх представили. Окрім іншого, це потужний військовий оборонний сектор, енергетичний, агро, будівництво, інфраструктура», – додав заступник міністра.

Зазначимо, 21 червня у Лондоні відбулася Міжнародна конференція з відновлення України. Там Україна представила оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового реформування й модернізації.

Конференція стала третім міжнародним заходом, де Україна залучає кошти для фінансування бюджету післявоєнної відбудови. У заході взяли участь лідери та представники більш ніж 60 країн, а також понад 400 компаній із 38 країн

Нагадаємо, Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні.

До слова, для відновлення повноцінного вільного судноплавства Україні необхідно не лише військова підтримка, а й вирішення питання страхування.

Читайте також: Заступник міністра економіки Олексій Соболев: Членство у НАТО – наша економічна політика №1
Теги: НАТО інвестиції Мінекономіки бізнес страхування

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