Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Оборонка на грані колапсу. Федерація роботодавців терміново звернулась до уряду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Оборонка на грані колапсу. Федерація роботодавців терміново звернулась до уряду

Президент закликав урегулювати проблему, проте уряд вже місяць ігнорує доручення глави держави

Федерація роботодавців України заявляє про можливий колапс оборонної промисловості України у разі неврегулювання Кабміном ситуації з аудитом Держаудитслужби, яка віднесла всі прибутки компаній-постачальників Міноборони до збитків держбюджету. Про це йдеться у листі на ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, згідно з цим аудитом, усі українські компанії, які постачали свою продукцію – від шкарпеток до снарядів, – фактично були звинувачені у крадіжці грошей з бюджету.

Державна аудиторська служба заявила про те, що постачальники мають повернути державі весь прибуток за 2022 рік – близько 2,5 млрд грн. Хоча з цих грошей давно сплачено податки, а левова частка з них проінвестована у розширення виробництва для потреб армії.

Урегулювати цю проблему закликав президент, проте уряд вже місяць ігнорує це доручення.

Оборонка на грані колапсу. Федерація роботодавців терміново звернулась до уряду фото 1
Оборонка на грані колапсу. Федерація роботодавців терміново звернулась до уряду фото 2

 

Оборонка на грані колапсу. Федерація роботодавців терміново звернулась до уряду фото 3

 

Оборонка на грані колапсу. Федерація роботодавців терміново звернулась до уряду фото 4

 

Оборонка на грані колапсу. Федерація роботодавців терміново звернулась до уряду фото 5

Федерація роботодавцівнаполягає на тому, що Кабмін має врегулювати спірну ухвалу номер 335, помилки та неточності в якій і дозволили аудиторам винести таке рішення. Федерація називає його незаконним, оскільки це рішення безпосередньо суперечить Закону «Про оборонні закупівлі», у якому чітко захищене право на прибуток для компаній-постачальників товарів для армії.

У листі главу уряду закликають скасувати акти ревізій Держаудитслуджби які «мають помилкові висновки про неправомірність (заборону) включення прибутку в ціну товарів оборонного призначення».

Теги: Кабмін податки Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Міноборони точно є велика проблема в комунікації його керівників з суспільством
Йти працювати міністром чи бібліотекарем?
27 серпня, 10:14
На території Криму повісили український стяг
У Криму замайорів український прапор: ексклюзивні кадри спецоперації ГУР (відео)
24 серпня, 13:10
Російський диктатор Володимир Путін
Про що брехав Кремль на форумі «Армія-2023»: аналіз ISW
16 серпня, 06:44
«Адмірал Макаров» готовий до пуску 8 «Калібрів»
Окупанти активізувалися в Чорному морі: ЗСУ попередили про загрозу ударів «Калібрами»
13 серпня, 21:58
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
21 серпня, 09:10
З 2018 року армія не отримала необхідну кількість мінометних пострілів калібру 60 мм
«Нахімічили» з порохом. Фірма з орбіти Пашинського зірвала контракт Міноборони Війна і бізнес
30 серпня, 13:10
Одна гармата 155 калібру замінює як мінімум 3-4 гармати 152 калібру
Росія втратила перевагу в артилерії на полі бою – заступник Резнікова
21 серпня, 21:55
Мости були пошкоджені внаслідок високоточних ударів ЗСУ на початку серпня 2023 року
Британська розвідка повідомила, як удари по Чонгарських мостах підірвали логістику РФ
23 серпня, 09:30
Влада Росії прибирає згадки про генерала Суровкіна
Із сайту міноборони РФ зникли згадки про генерала Суровікіна
6 вересня, 14:03

Економіка

Оборонка на грані колапсу. Федерація роботодавців терміново звернулась до уряду
Оборонка на грані колапсу. Федерація роботодавців терміново звернулась до уряду
Юристи дали детальну інструкцію, як отримати пільги учасникам бойових дій
Юристи дали детальну інструкцію, як отримати пільги учасникам бойових дій
Відновлення е-декларування: за тиждень про доходи відзвітували майже 4,3 тисячі посадовців
Відновлення е-декларування: за тиждень про доходи відзвітували майже 4,3 тисячі посадовців
У «Дії» з'явилась нова військова облігація
У «Дії» з'явилась нова військова облігація
ДБР передало Україні арештоване золото та платину на майже 6 млн грн
ДБР передало Україні арештоване золото та платину на майже 6 млн грн
Економіка України перейде на «військові рейки», якщо війна затягнеться – Зеленський
Економіка України перейде на «військові рейки», якщо війна затягнеться – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
15K
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
13K
Пентагон відреагував на чутки про можливе надання Україні ракет Atacms
11K
«Все лучшее – детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від держави
9031
Німеччина порахувала, скільки прийняла українських біженців
7142
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту