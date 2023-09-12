Оборонка на грані колапсу. Федерація роботодавців терміново звернулась до уряду

Президент закликав урегулювати проблему, проте уряд вже місяць ігнорує доручення глави держави

Федерація роботодавців України заявляє про можливий колапс оборонної промисловості України у разі неврегулювання Кабміном ситуації з аудитом Держаудитслужби, яка віднесла всі прибутки компаній-постачальників Міноборони до збитків держбюджету. Про це йдеться у листі на ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Нагадаємо, згідно з цим аудитом, усі українські компанії, які постачали свою продукцію – від шкарпеток до снарядів, – фактично були звинувачені у крадіжці грошей з бюджету.

Державна аудиторська служба заявила про те, що постачальники мають повернути державі весь прибуток за 2022 рік – близько 2,5 млрд грн. Хоча з цих грошей давно сплачено податки, а левова частка з них проінвестована у розширення виробництва для потреб армії.

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Урегулювати цю проблему закликав президент, проте уряд вже місяць ігнорує це доручення.

Федерація роботодавцівнаполягає на тому, що Кабмін має врегулювати спірну ухвалу номер 335, помилки та неточності в якій і дозволили аудиторам винести таке рішення. Федерація називає його незаконним, оскільки це рішення безпосередньо суперечить Закону «Про оборонні закупівлі», у якому чітко захищене право на прибуток для компаній-постачальників товарів для армії.

У листі главу уряду закликають скасувати акти ревізій Держаудитслуджби які «мають помилкові висновки про неправомірність (заборону) включення прибутку в ціну товарів оборонного призначення».