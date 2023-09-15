Гендиректор «Української бронетехніки» заявив про ознаки диверсії проти ВПК

«Українську бронетехніку» хочуть звинуватити у завданні збитків держави через отримання компанією прибутку

Гендиректор компанії «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас заявляє, що Державне бюро розслідувань, керуючись висновком Держаудитслужби, здійнює атаку на військово-промисловий комплекс України. Про топменеджер заявив під час пресконференції.

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Бельбас зазначив, що «УБ» виробляє колісні бронетранспортери «Варта» та «Новатор». Проте на відміну від державних підприємств, не отримує фінансування на релокацію, будівництво та закупівлю обладнання.

«Все це фінансується нашими власними коштами з прибутків, які обмежені декількома відсотками. Ми виробляємо міномети калібрів 120 мм та 82 мм та 60 мм, мінометні постріли 60 мм. ... Ми виробляємо бронезахист для самохідних гаубиць «Богдана» та ракетних комплексів «Нептун». Одразу після отримання права на імпорт боєприпасів, ми організували постачання далекобійних пострілів для САУ «Богдана», якими було знищено позиції російських загарбників на острові Зміїний. На початку повномасштабної агресії ми швидко передали Силам Оборони всю військову техніку, яку раніше готували під експорт», – розповів Бельбас.

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За час війни підприємством, створено міжнародну кооперацію вже з двома країнами НАТО з виробництва та постачання до України 120-мм мінометних пострілів. А в партнерстві з боєприпасним холдингом Східної Європи, відновили виробництво 122 мм пострілів до гаубиць Д-30 та 2С1 «Гвоздика».

«Минулого року Кабмін надав право державним та приватним компаніям імпортувати боєприпаси та озброєння для потреб Сил Оборони України. За півтора року ми передали Силам Оборони вже близько 30 тисяч тонн боєприпасів та озброєння. Ми пишаємося тим, що постачаємо військову техніку та боєприпаси дешевше інших компаній і не маємо жодного «безнадійного» контракту. Ми навіть є постачальником декількох волонтерських фондів, що також підтверджує нашу ефективність у порівнянні з іншими», – додав гендиректор «УБ».

«ДАСУ свідомо ігнорує Закон України «Про оборонні закупівлі» та постанову Кабміну №363 від 3 березня 2021. Законодавство України дозволяє постачальникам та виробникам мати прибуток та включати його до калькуляції. Дії Держаудитслужби мають ознаки диверсії проти військово-промислового комплексу та Сил оборони України. Як нам стало відомо ДБР наразі фальсифікує справу проти нашої компанії, що стане прецедентом для атаки на весь ВПК», – зазначив він.

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Гендиректор компанії «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

За словами Бельбаса, «маючи на руках юридично нікчемний висновок Держаудитслужби», «Українську бронетехніку» хочуть звинуватити у завданні збитків держави через отримання компанією прибутку.

«З прибутків сплачено податки, а кошти проінвестовано у виробництво зброї, перемоги над агресором. Дії ДБР призведуть до зупинки виробництва мінометів, броньованих автомобілів, постачання критично важливих 120-мм та 122-мм боєприпасів, снарядів, збільшення втрат на полі бою», – наполягає гендиректор.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

«Ми звертаємось до президента із закликом не допустити знищення вітчизняного ВПК, блокування виробництва зброї та імпорту боєприпасів. Ми також направили офіційні листи до посольств наших союзників з інформування про ситуацію, що склалася», – зазначив гендиректор «Української бронетехніки».