Зростання прискориться. Мінекономіки потішило прогнозом на 2024 рік

Заступник міністра економіки пояснює: чим менше невизначеності, тим легше зростати

Мінекономіки у 2024 році очікує зростання ще більше ніж цього року, адже економіка адаптується. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник міністра економіки Олексій Соболев.

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«Плюс відчуття невизначеності, яке було у 2022 році, зараз значно менше. Наприклад ми знаємо, чого очікувати взимку. Росія буде намагатися знищити нашу інфраструктуру, ми вже готуємося і знаємо, що їй не вдасться. Звісно, все буде сильно залежати від дій на фронті, але навіть попри це, зараз ми бачимо, що інфляція значно швидше знижується», – сказав Соболев.

За словами заступника міністра, зменшення відчуття невизначеності, яке було в українців дозволяє людям краще прогнозувати майбутнє і вести економічну діяльність.

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«А з іншого – Національному банку – пом’якшувати свою кредитну політику. Для простих людей що це значить: будуть ставати доступнішими кредити. Зараз вони досить дорогі, а коли знижується інфляція, Нацбанк може знижувати свою фінансову ставку, яка впливає на ставки банків, і це значить, що в економіку буде додаватися новий кредитний ресурс, який буде стимулювати економічне зростання бізнесів», – каже Соболев.

Як пояснив Олексій Соболев, економісти дуже часто спираються на невизначеність

«Чим менше невизначеності, тим дешевше коштують гроші і тим легше зростати. І оця невизначеність, вона поступово зменшується, просто всі звикають, всі формують свої очікування, реалістичні. Отак і зростаємо», – заступника міністра.

На думку Соболева, західні партнери додають Україні «визначеності». Він вважає, що підтримка Заходу – дуже важливий економічний фактор, який посилає сигнали, що вони з нами надовго, незалежно від будь-яких політичних циклів та щоб ніхто не сподівався, що таку коаліцію можна буде якось розбити.

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«Одним з прикладів отакого великого сигналу було те, що ЄС запропонував програму на 50 млрд євро на наступні чотири роки, вона називається The Ukraine Facility. Для цього ми маємо підготувати український план змін та інвестицій на чотири роки. Про що це каже? Що Євросоюз забюджетує собі 50 млрд євро, які будуть регулярно сюди постачатися у наступні чотири роки. Тепер – це багато чи мало і куди підуть ці гроші? Майже 40 млрд євро з цих 50 підуть прямо у бюджет, на покриття бюджетного дефіциту. Тобто це майже 10 млрд щороку. Знову таки – це багато чи мало? Минулого року ми отримали 32 млрд євро. Тобто 10 – це недостатньо, вочевидь, але це гарна база. І от є така загалом домовленість, що ЄС покриває близько половини нашої бюджетної потреби. Іншу половину покривають інші наші партнери з країн «Великої сімки+». Тобто можна очікувати відповідні десятки мільярдів надходжень у бюджет наступного року від всіх наших партнерів.

Інша частина цього Ukraine Facility – 8 млрд євро, буде направлена на інвестиції у стратегічні сектори, такі як агропром, енергетика, транспорт. Власне, у тому числі на відновлення. Але здебільшого – на український бізнес, який через різні кредитні інструменти на ці кошти будуватиме нові потужності, які дозволять Україні зростати швидше. Таким чином, підтримка європейців з двох боків заходить. З одного боку, вони кажуть: дивіться, ми готові вдовгу працювати з українцями, не лише через бюджет, а й з інвестиціями. Вони закликають інших донорів приєднатися, щоби всі були зацікавлені у тому, щоби працювати тут і знали, що на наступні чотири роки з Україною нічого не трапиться», – каже Соболев.

Заступник міністра економіки наголосив, що в України достатньо підтримки, яка вже виписана в документах та затверджена парламентами.

Нагадаємо, з початку року готівковий курс гривні зміцнився, а коливання, які зараз є, – сезонні.

До слова, інфляція, яка значно сповільнилася в цьому році, вже створює певні складнощі з виконанням бюджету – і в частині податків, що адмініструються податковою, і в частині митних зборів.