Уряд планує перерахувати мінімальну зарплату: названо суми

За словами Шмигаля, у першу чергу зміни торкнуться зарплат лікарів і вчителів

Підвищення мінімальної зарплати пройде у два етапи

Кабінет міністрів планує ухвалити проєкт державного бюджету України на 2024 рік до 15 вересня. Очікується, що в ньому буде закладено збільшення мінімальної заробітної плати. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

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Підвищення мінімальної зарплати пройде у два етапи.

За словами Шмигаля, у першу чергу зміни торкнуться зарплат лікарів і вчителів.

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Згідно з інструкцією Мінфіну, мінімальна заробітна плата у 2024 році буде поступово підвищуватися:

у січні 2024 року – 7100 грн;

у липні 2024 року – 8000 грн.

​Якою буде мінімалка у 2024 році

При цьому мінімальну зарплату у 2025 році підвищать уже до 8 370 грн. А у 2026 році – до 8 956 грн.

«Це ретрансляція тієї ситуації, яка є зараз, із коригуванням на рівень інфляції. Але вже з липня 2024 року припускають значне підвищення мінімальної зарплати – приблизно на 13%», – зазначила експертка із питань соціальної економіки Людмила Черенько.

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Аналітики вказують, що значне підвищення мінімалки необхідне, адже після закінчення воєнного стану низькі зарплати можуть змусити українців виїжджати на роботу за кордон. При цьому вже зараз на ринку праці спостерігається дефіцит робочих рук.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів збільшив оплату праці працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, які безпосередньо виконують обов'язки та завдання в зоні можливих та активних бойових дій.