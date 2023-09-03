Жахлива ДТП на Рівненщині: одна дитина загинула, три – постраждали
Травмованих госпіталізовано в лікарню
У селі Малушка Рівненського району 3 вересня сталася ДТП. О 14:00 зіткнулися два легкових автомобілі. У результаті одна дитина загинула, 8 осіб, троє з яких діти, постраждали. Про це інформує ДСНС України.
Травмованих госпіталізовано в лікарню.
Для деблокування тіла загиблої дитини залучалося 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, 27 серпня на автошляху Стрий-Ізварине біля села П’ятихатки Новоукраїнського району Кіровоградської області у ДТП загинули військовий Микола Спащук та його 8-річна донька Уляна. Відомо, що чоловік на той момент перебував у відпустці.
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