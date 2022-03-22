Розвідка оприлюднила список російських танкістів, які знищують українські міста

За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців одного танкового полку другої гвардійської таманської мотострілецької дивізії (в/ч 58198), що скоюють воєнні злочини проти народу України. Про це ГУР повідомляє у Facebook.

«ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (в/ч 58198), що скоюють воєнні злочини проти народу України. За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Список розміщений у коментарях до допису.

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Триває 27-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Суттєвих змін в положенні та характері дій сил оборони протягом останньої доби не відбулося. Збройні сили України та інші складові Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі, та досягли успіху на окремих напрямках.