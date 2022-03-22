Російський солдат здав танк Україні і отримає $10 тис. винагороди

З екіпажу танку залишився один військовий РФ, решта втекли додому

Російський солдат, який воював проти України, здав танк за винагороду. Про це у Facebook повідомив радник голови МВС Віктор Андрусів.

За його словами, Нацполіція ідентифікувала телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери. На ці телефони регулярно надсилаються смс-повідомлення, як здатись в полон і здати техніку.

«Кілька днів назад нам зателефонував «Міша». Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди під’їхати. Він під'їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засідка. Після цього спецназівці його затримали. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Сенсу воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна», – заявив Андрусів.

Радник голови МВС додав, що російський солдат матиме комфортні умови утримання з телевізором, телефоном, кухнею. Він також отримає $10 тисяч по завершенню війни і можливість подати документи на громадянство.

Як відомо, в Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.