Де на Київщині наразі найбільш небезпечні напрямки
У Гостомелі та Ірпіні – бої
У Київській області станом на 22 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча–Ірпінь–Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району. Про це 22 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.
Ситуація у області станом на ранок 22 березня така:
Білоцерківський, Бориспільський та Обухівський райони
Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно, без обстрілів.
Бучанський район
- Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади – під обстрілами. Особливо потерпають Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка.
- Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка – на межі гуманітарної катастрофи.
- У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога.
- Бучанська та Немішаєвська громади – ворог окопався.
- Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель – бої.
Броварський район
У Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громадах – ворожа техніка. Багато пошкодженої цивільної інфраструктури.
Вишгородський район
В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований.
Фастівський район
В село Осикове влучила ворожа ракета. Пошкоджені будинки.
Нагадаємо, мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео).
Напередодні українські захисники звільнили Макарів від рашистів.