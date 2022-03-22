Де на Київщині наразі найбільш небезпечні напрямки

У Гостомелі та Ірпіні – бої

У Київській області станом на 22 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча–Ірпінь–Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району. Про це 22 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Ситуація у області станом на ранок 22 березня така:

Білоцерківський, Бориспільський та Обухівський райони

Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно, без обстрілів.

Бучанський район

Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади – під обстрілами. Особливо потерпають Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка.

Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка – на межі гуманітарної катастрофи.

У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога.

Бучанська та Немішаєвська громади – ворог окопався.

Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель – бої.

Броварський район

У Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громадах – ворожа техніка. Багато пошкодженої цивільної інфраструктури.

Вишгородський район

В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований.

Фастівський район

В село Осикове влучила ворожа ракета. Пошкоджені будинки.

Нагадаємо, мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео).

Напередодні українські захисники звільнили Макарів від рашистів.

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