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    Події в Україні

    Де на Київщині наразі найбільш небезпечні напрямки

    Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади &ndash; під обстрілами - Де на Київщині наразі найбільш небезпечні напрямки
    Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади – під обстрілами
    фото з відкритих джерел

    У Гостомелі та Ірпіні – бої

    У Київській області станом на 22 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча–Ірпінь–Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району. Про це 22 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

    Ситуація у області станом на ранок 22 березня така:

    Білоцерківський, Бориспільський та Обухівський райони

    Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно, без обстрілів.

    Бучанський район

    • Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади – під обстрілами. Особливо потерпають Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка.
    • Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка – на межі гуманітарної катастрофи.
    • У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога.
    • Бучанська та Немішаєвська громади – ворог окопався.
    • Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель – бої.

    Броварський район

    У Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громадах – ворожа техніка. Багато пошкодженої цивільної інфраструктури.

    Вишгородський район

    В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований.

    Фастівський район

    В село Осикове влучила ворожа ракета. Пошкоджені будинки.

    Нагадаємо, мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео).

    Напередодні українські захисники звільнили Макарів від рашистів.

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    Теги: росія окупанти катастрофа війна Київщина Ірпінь Україна ракета окупація #stoprussia
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    Де на Київщині наразі найбільш небезпечні напрямки