«Слуга» Забуранна взяла лопату та похизувалася озелененням столиці (фото)

До нардепки підходили вдячні мешканці району, щоб подякувати за проведену роботу у парку

Нардепка разом з працівниками «Київзеленбуду» висадила декілька десятків рослин

Нардепка від «Слуги народу» Леся Забуранна похизувалася своїми досягненнями. З лопатою у руках нардепка завзято висаджували рослини у столичному парку парк «Привокзальний». Про це парламентарка і голова Підкомітету з питань видатків державного бюджету написала у Fаcebook.

«…у Дарницькому районі висадили декілька десятків ялинок, сакур, вишень та багато різноманітних квітів. Щаслива, що з розсаднику продажу незаконного алкоголю та нічних небезпечних гулянок «Привокзальний» став місцем для комфортного відпочинку всіх місцевих», – написала задоволена нардепка.

Забуранна похвалилася, що поки активно копала ямки до рослин, до неї підійшло декілька перехожих і подякували за окультурення парку.

«Щаслива, що з розсаднику продажу незаконного алкоголю та нічних небезпечних гулянок «Привокзальний» став місцем для комфортного відпочинку всіх місцевих. Потім підійшов чоловік з собакою та подякував, що нарешті з’явилось місце для вигулу чотирилапих друзів», – написала нардепка.

Нагадаємо, що «слуга» Богуцька поскаржилася, що журналісти роблять із її колег «моральних виродків».

До слова, у столиці з'являться нові зелені зони, зокрема вісім парків та скверів.