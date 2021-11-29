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    «Слуга» Забуранна взяла лопату та похизувалася озелененням столиці (фото)

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    До нардепки підходили вдячні мешканці району, щоб подякувати за проведену роботу у парку - «Слуга» Забуранна взяла лопату та похизувалася озелененням столиці (фото)
    До нардепки підходили вдячні мешканці району, щоб подякувати за проведену роботу у парку
    фото Леся Забуранна/Facebook

    Нардепка разом з працівниками «Київзеленбуду» висадила декілька десятків рослин

    Нардепка від «Слуги народу» Леся Забуранна похизувалася своїми досягненнями. З лопатою у руках нардепка завзято висаджували рослини у столичному парку парк «Привокзальний». Про це парламентарка і голова Підкомітету з питань видатків державного бюджету написала у Fаcebook.

    «…у Дарницькому районі висадили декілька десятків ялинок, сакур, вишень та багато різноманітних квітів. Щаслива, що з розсаднику продажу незаконного алкоголю та нічних небезпечних гулянок «Привокзальний» став місцем для комфортного відпочинку всіх місцевих», – написала задоволена нардепка.

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    «Слуга» Забуранна взяла лопату та похизувалася озелененням столиці (фото)
    «Слуга» Забуранна взяла лопату та похизувалася озелененням столиці (фото)
    «Слуга» Забуранна взяла лопату та похизувалася озелененням столиці (фото)
    «Слуга» Забуранна взяла лопату та похизувалася озелененням столиці (фото)
    «Слуга» Забуранна взяла лопату та похизувалася озелененням столиці (фото)
    «Слуга» Забуранна взяла лопату та похизувалася озелененням столиці (фото)
    «Слуга» Забуранна взяла лопату та похизувалася озелененням столиці (фото)
    «Слуга» Забуранна взяла лопату та похизувалася озелененням столиці (фото)

    Забуранна похвалилася, що поки активно копала ямки до рослин, до неї підійшло декілька перехожих і подякували за окультурення парку.

    «Щаслива, що з розсаднику продажу незаконного алкоголю та нічних небезпечних гулянок «Привокзальний» став місцем для комфортного відпочинку всіх місцевих. Потім підійшов чоловік з собакою та подякував, що нарешті з’явилось місце для вигулу чотирилапих друзів», – написала нардепка.

    Нагадаємо, що «слуга» Богуцька поскаржилася, що журналісти роблять із її колег «моральних виродків».

    До слова, у столиці з'являться нові зелені зони, зокрема вісім парків та скверів.

    Теги: Київ парк партія Слуга народу рослини
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    «Слуга» Забуранна взяла лопату та похизувалася озелененням столиці (фото)