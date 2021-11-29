На Майдані Незалежності засяяла величезна Менора (фото)

Ханука відзначається з 28 листопада до 6 грудня

Федерація єврейських общин України встановила на Майдані Незалежності в Києві величезну Менору до святкування Хануки. Менора або Ханукія встановлена зі сторони Головпоштамту.

«Цього року Київ приєднується до великих міст світу – таких як Париж, Лондон, Нью-Йорк та інші, де Менори встановлюють на головних центральних площах. І ми вдячні столиці України за підтримку такого проєкту в Києві», – підкреслили в Федерації єврейських общин України.

Менору встановили 28 листопада і того ж дня засвітили на ній першу свічку. Наразі там горить уже дві свічки, а останню свічку засвітять 6 грудня.

Ханука – це єврейське свято дива та світла. Свято було започатковане у II ст. до н.е. на честь очищення Єрусалимського храму після вигнання з Храмової гори греко-сирійських військ. Для очищення храму була потрібна ритуальна олія, аби запалити мінору, храмовий світильник. Однак чистої та підходящої олії не знайшлося, був лише невеликий горщик, якого вистачило, здавалось би, на один день. Попри це, олії вистачило на цілих 8 днів горіння. 8 днів – час необхідний для виготовлення нової, чистої, підходящої олії. На честь цього дива щороку в єврейських домівках запалюють Ханукальні світильники, ставлять Ханукію на найвидніше місце.

Головним символом свята є Ханукія, на якій запалюють 8 свічок. Свічки запалюють не всі одразу, а впродовж 8 днів свята. У перший день запалюють першу свічку, у другий – вже дві, у третій – три й так далі. В останній день свята мають горіти усі 8 свічок. Ханукальні вогні мусять горіти мінімум пів години на день, всі свічки розставляються справа наліво, а запалюються зліва направо.

Також на Хануку є свої святкові страви. У пам’ять про диво на це свято їдять пончики та картопляні млинці, тобто страви, які щедро обсмажені в олії.