Кияни висміяли велодоріжку в центрі міста (фото)

Комунальники дивним чином облаштували велодоріжку на вул. Басейній

У жовтні на вулиці Басейній у Печерському районі Києва було влаштовано велосипедну доріжку довжиною 1,5 км. Вона проходить тротуарною зоною та проїжджою частиною вул. Басейної.

І все було б чудово, якби ця велодоріжка не закінчувалася з’їздом прямо на решітку дощових стоків. Світлинами дивного облаштування велодоріжки поділився на своїй сторінці у Facebook аналітик Євген Істребін.

Нагадаємо, що в рамках реалізації комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі влаштовано велосипедну інфраструктуру, впорядковано дорожній рух та паркувальні зони.

Столична влада повідомляла, що на вулиці Басейній влаштували паркувальні кишені та велосипедну доріжку довжиною 1,5 км. Для безпеки та зручності велосипедистів велосмугу відокремили пластиковим бортом від зони паркування автомобілів.

Також нагадаємо, що з 9 листопада Бессарабський проїзд став пішохідною зоною.

Із 9 листопада рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського. При цьому створюється нова додаткова паркувальна зона на вулиці Басейній від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі.

Заїзд на Бессарабський проїзд з боку вулиці Басейної передбачено відкривати у нічний час для обслуговування балансових територій працівниками відповідальних комунальних підприємств. Тут були встановлені антипаркувальні стовпчики. Але деякі водії демонтували їх, заїжджали на Бессарабський проїзд і ставили там свої автівки. Тому столичні комунальники вдалися до радикальних засобів.