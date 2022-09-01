У вересні на українських водіїв чекає низка змін: повний список

Водії можуть в електронному вигляді укладати договори міжнародного страхування «Зелена картка»

В Україні з 1 вересня відбулися деякі зміни, які безпосередньо стосуються водіїв. Зокрема від сьогодні водії можуть в електронному вигляді укладати договори міжнародного страхування «Зелена картка», повідомляється на сайті МТСБУ.

Надалі електронний договір слід обов'язково роздрукувати. Процедура оформлення електронної «Зеленої картки» буде аналогічна до укладання внутрішнього електронного договору.

Власник транспортного засобу вносить відомості, необхідні для укладання договору, до електронної форми на сайті страховика. Потім страховик на підставі отриманої інформації формує пропозицію укласти електронний договір міжнародного страхування і направляє її автовласнику через електронні канали комунікації (наприклад, електронну пошту, вказану при реєстрації). Далі власник транспортного засобу підписує електронний договір страхування через інформаційну систему страховика відповідно до законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції, та сплачує страхову премію страховикові.

Також з 1 вересня всі сервісні центри МВС України почали працювати п'ять днів на тиждень – з вівторка по суботу включно. П'ятиденний робочий тиждень у сервісних центрах МВС скасували після початку повномасштабного вторгнення військ РФ.

Нагадаємо, прийом громадян відбувається за попереднім записом онлайн через Електронний кабінет водія, а також у порядку «живої» черги.

Як повідомлялося, з 1 липня на власників авто в України чекала низка змін. Як приємних – скасування лімітів на продаж пального, так і не надто – платне розмитнення авто, подорожчання автострахування та нові правила отримання водійського посвідчення.