Що чекає на українських водіїв у липні: всі зміни

Розмитнення авто з 1 липня знову платне, але процедура спрощена

Зміни для українських автомобілістів варто запроваджуються як удома, так і в Європі

З 1 липня на власників авто в України чекає низка змін. Як приємних – скасування лімітів на продаж пального, так і не надто – платне розмитнення авто, подорожчання автострахування та нові правила отримання водійського посвідчення.

Платне розмитнення авто

У червні Верховна Рада схвалила урядовий законопроєкт про скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз і ПДВ повертаються з 1 липня.

Українцям доведеться платити ПДВ та акциз (електрокари можна буде ввезти безкоштовно). Саму процедуру розмитнення при цьому спрощено, її можна буде пройти за допомогою застосунку «Дія».

Як розмитнити авто в «Дії»:

введіть VIN-код авто і система автоматично підрахує, скільки потрібно заплатити власнику машини;

розмір платежу буде формуватися відповідно до характеристик автомобіля: обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність;

після розмитнення в «Дії» можна буде і зареєструвати авто;

на подання документів потрібно не більше п’яти хвилин.

Подорожчання автострахування

Ще одна важлива новація – з 1 липня збільшиться розмір страхових виплат з обов'язкового страхування цивільної відповідальності (ОСЦПВ). Водночас збільшиться і вартість такої страховки (очікується подорожчання на 10-20%).

Як зміниться розмір виплат:

зі 130 до 160 тис. грн у разі завдавання шкоди майну;

з 260 до 320 тис. грн у разі завдавання шкоди життю та здоров'ю (в розрахунку на одного потерпілого);

зросте і гранична сума за самостійного оформлення повідомлення про ДТП його учасниками для страхової компанії (за так званим європротоколом) – з 50 до 80 тис. грн.

Скасування лімітів на продаж пального

Із 1 липня в мережі автозаправок WOG по Україні зняли всі обмеження на продаж пального. Нові умови відпуску діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE. Окрім цього, власники картки мережі можуть купити автогаз за готівку та банківські картки на заправках, які реалізують пальне виключно за безготівковим розрахунком.

В останні декілька днів в Україні спостерігається покращення ситуації пальним. Мережі заправок не лише радують збільшенням або скасуванням лімітів, а й зниженням цін. На багатьох АЗС подешевшав, як популярний зараз автогаз, так і деякі види бензину.

Додамо, що очікується скасування лімітів на продаж пального і у інших мережах АЗС. Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що у липні на українських АЗС будуть скасовані обмеження на продаж пального.

Зміна порядку отримання водійського посвідчення

Отримати водійське посвідчення буде складніше. Нові правила щодо отримання водійських прав в Україні запроваджуються з 24 липня.

Що буде необхідно для отримання водійських прав:

пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати свідоцтво, яке діє 1 рік;

скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;

вибрати автошколу для практичної підготовки та пройти там навчання;

скласти внутрішній практичний іспит та отримати свідоцтво в автошколі, що діє 2 роки;

у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія.

Крім того, для здачі теорії водіння в МВС розробили 250 нових питань, які адаптовані до європейського формату. До списку тестів також додали новий розділ «Панель управління».

Нові правила для водіїв у Польщі

Для водіїв у Польщі дещо змінили правила. Зокрема, одне із нововведень уже діє, інше набуде чинності незабаром. Про це інформує портал inPoland.

Перше стосується того, що страхові компанії отримають доступ до штрафів, після чого страхові тарифи залежатимуть від кількості та масштабу правопорушень. Набуло чинності нововведення 17 червня.

Друге розпорядження ЄС, яке почне діяти з 6 липня, вимагає кількох обов’язкових систем у нових автомобілях. Кожен автомобіль, щоб отримати дозвіл, повинен мати встановлені передові електронні системи:

ISA (інтелектуальний помічник швидкості). Пристрій відстежує швидкість водіння, а в найсучасніших версіях може навіть автоматично знижувати швидкість. Але зазвичай "помічник" просто повідомляє, що ви їдете занадто швидко;

чорна скринька. Подібна вона до пристрою, що встановлюють в літаках для запису багатьох елементів, наприклад, швидкості, використання гальма, ременів безпеки або роботи подушок безпеки. Це допомагає встановити причини аварії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тепер у центрах надання адміністративних послуг можна буде реєструвати не тільки нові, а й вживані транспортні засоби.

Також раніше стало відомо, що українські водійські посвідчення адаптовані до документів Європейського Союзу. Обміняти своє посвідчення на документ нового зразка можна у сервісних центрах МВС.