Сходив у ліс по ялинку та розбестив неповнолітню. На Миколаївщині чоловік отримав 11 років в’язниці

У суді обвинувачений не визнав вини, наполягаючи, що обмовили співмешканка з дітьми

Березнегуватський районний суд Миколаївської області визнав винним мешканця Новоросійська у розбещенні та зґвалтуванні 13-річної дівчини та призначив 11 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 8 жовтня.

За даними досудового розслідування, обвинувачений мешкав зі співмешканкою, з якою виховували чотирьох дівчат. Одна з дівчат була їхньою спільною дитиною. 17 грудня 2020 року чоловік пішов до лісу по ялинку з двома доньками співмешканки. Перебуваючи біля пагорбу, він запропонував неповнолітнім перепочити. Обвинувачений, присівши поруч із однією з дівчат, почав торкатися її статевих органів, залізши рукою під одяг.

19 грудня обвинувачений, будучи в стані алкогольного сп`яніння, у своєму будинку ліг поруч потерпілої та знову почав її розбещувати. Цього разу він вводив пальці в піхву неповнолітньої, в результаті чого пошкодив цілісність дівочої пліви.

У суді обвинувачений не визнав вини, наполягаючи, що обмовили співмешканка з дітьми. Наголосив, що жодних розпусних дій не вчиняв.

Водночас свідчення обвинуваченого повністю розбив висновок експерта Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи, який підтвердив розрив дівочої пліви у потерпілої. Крім цього, під час допитів педагоги Новопетрівської школи-інтернату, в якому навчається потерпіла дівчина, заявили, що не мають інформації стосовно будь-яких стосунків між неповнолітньою та хлопцями з інтернату.

Також інші діти співмешканки обвинуваченого підтвердили, що бачили, як він чіплявся до потерпілої та розбещував її.

Ухваливши вирок, суд вніс прізвище обвинуваченого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Як повідомляв «Главком», актора та викладача Університету імені Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили у зґвалтуванні. Маркетологиня Марія Смірнова-Матрос написала на своїй Facebook-сторінці, що у віці 17 років він начебто її зґвалтував.

У дописі Марія розповідає, що у 17-річному віці вона вирішила вступати до університету імені Карпенка-Карого на факультет режисури. Жінка додає, що знала актора з дитинства і він, фактично, був «другом сім’ї».

Раніше повідомлялося, що чоловік згвалтував жінку на очах у знайомого в інвалідному візку.

Нагадаємо, львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі.

До слова, у Вінниці спроба зґвалтування для чоловіка закінчилася судом.

Нагадаємо, поліцейські столиці затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на киянку.

Як раніше повідомлялося, столичні поліцейські затримали уродженця Хмельниччини за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на мешканку Києва.