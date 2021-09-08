Секс-скандал отримав продовження. Талашка звинуватили у зґвалтуванні

За словами потерпілої, на момент події їй було 17 років

Актора та викладача Університету імені Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили у зґвалтуванні. Маркетологиня Марія Смірнова-Матрос написала на своїй Facebook-сторінці, що у віці 17 років він начебто її зґвалтував.

У дописі Марія розповідає, що у 17-річному віці вона вирішила вступати до університету імені Карпенка-Карого на факультет режисури. Жінка додає, що знала актора з дитинства і він, фактично, був «другом сім’ї».

«Теж запросив до себе «репетирувати» до вступу і я поїхала за мрією. Режисура мене після цього цікавити перестала, чому я зараз дуже рада. Була б поганим продюсером», – розповідає вона.

У коментарях до допису Марія пояснює, що тоді не зверталася до правоохоронних органів, оскільки їй не хотілося «розпочинати публічний скандал».

Однак зараз жінка готова активно долучитися до встановлення істини та відновлення справедливості, про що вона розповіла «Суспільному».

«Я приєднаюся до будь-якого руху. Я готова виступати, ходити до суду, ще щось. Зараз я приєдналася, щоб підтримати тих, хто цим займається тому що мені і моїй мамі дуже приємно, що його хтось покарає. Я просто хочу показати людям масштаб трагедії», – зазначила Марія.

Журналісти звернулися до Володимира Талашка з проханням прокоментувати дану ситуацію.

«Нічого не знаю, вперше чую це», – відповів їм відомий актор.

Нагадаємо, нещодавно дві молоді жінки звинуватили знаного актора, зірку радянського кінохіта «У бій ідуть лише «старики», Народного артиста Володимира Талашка у сексуальних домаганнях. Артист, який нині є викладачем Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, нібито неодноразово примушував до інтимних стосунків не лише своїх студенток, а й абітурієнток, що лише закінчили школу та приїхали вступати до вишу.

Сам Талашко пізніше відповів на звинувачення, мовляв, він ніколи не виявляв ні до студенток, ні до абітурієнток сексуального інтересу.

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