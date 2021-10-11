У Росії та Криму відбудуться три суди у справах громадян України

У підконтрольному РФ так званому «Київському районному суді міста Сімферополя» в тимчасово окупованому Криму відбудеться судове засідання стосовно Фазіла Емірсуїнова

У Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбудуться три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України. Про це повідомила у Фейсбуці Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«У підконтрольному РФ так званому «Київському районному суді міста Сімферополя» в тимчасово окупованому Криму відбудеться судове засідання стосовно Фазіла Емірсуїнова, якому інкримінують адміністративне правопорушення, передбачене ст .20.6.1 КоАП РФ «Невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації чи загрозі її виникнення», - зазначила омбудсмен.

Крім того, за її словами, у Військовому апеляційному суді м. Власиха Московської області РФ відбудеться судове засідання у «справі Хізб ут-Тахрір» стосовно учасників так званої «красногвардійської групи». Очікується розгляд апеляційної скарги захисту на вирок Південного окружного військового суду.

Денісова додала, що у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудеться судове засідання у «справі Хізб ут-Тахрір» стосовно Тимура Ялкабова - тут очікується розгляд справи по суті.

«Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на чергові незаконні судилища, не зменшувати тиск на Російську Федерацію задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму, та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України», - заявила Денісова.