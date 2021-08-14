Тренер спортсменки, яка розплакалася у Токіо пояснив, чому не поїхав на Олімпіаду

«Я дивився телетрансляцію по Eurosport і бачив лише один стрибок Марини у фіналі»

Українська атлетка Марина Килипко із результатом 4,50 метра посіла п’яте місце на Олімпіаді в Токіо. Проте особистого тренера легкоатлетки Віктора Шевцова не включили до делегації, що спричинило спортивний скандал. В інтерв’ю «Главкому» Шевцов зізнається: був переконаний, що його відправлять до Японії.

«Про те, що я не поїду дізнався за тиждень до змагань, коли було опубліковано списки нашої делегації і повний склад команд. Я навіть не знав, що їде Яна Гладійчук. Вочевидь, вона потрапила до команди в останній момент. Якби я дізнався раніше, що їхатимуть Яна і Марина, то, напевно, сам би дзвонив і добивався, аби вони (керівництво) брали тренера на змагання. У Луцьку 18 червня Марина установила рекорд України 4,7 м, В’ячеслав Тертишник підійшов і сказав: «Ви їдете на Олімпійські ігри». Що він мав на увазі за цими словами я не знаю. Він спілкувався зі мною і я зрозумів так, що ці слова він адресував мені. Ні з ким після цього не спілкувався, був упевнений, що мене візьмуть», – розповів Шевцов.

Міністр спорту Вадим Гутцайт раніше зазначав, що є вимога Міжнародного олімпійського комітету: на 100% спортсменів їде 50% тренерів, масажистів, фахівців, що обслуговують спортсменів. Натомість Шевцов припустив, що його відсутність на змаганнях пов’язана із фінансуванням Федерації легкої атлетики.

«Коли мене запитували, я говорив, що можливо через недостатнє фінансування, не було коштів, за що їхати. Я не знаю, якими були квоти, вказівки. Це знають тільки в Києві, головний тренер з легкої атлетики В’ячеслав Тертишник, Равіль Сафіуллін (президент Федерації легкої атлетики України), можуть знати старші головні тренери. Мені ніхто не дав відповідь на це питання. А поїхали ж дві спортсменки, окрім Марини ще і Яна Гладійчук. Вони повинні були брати тренера зі стрибків з жердиною», - зазначив тренер.

Шевцов завив, що задоволений виступом Марини Килипко на Олімпіаді.

«Я задоволений її п’ятим місцем на Олімпійських іграх, воно дуже високе. А результатом не дуже задоволений. Вона могла і повинна була показати вищий результат. Як правило, 4,7 м (її особистий рекорд і рекорд України) вона повинна була стрибати», - підкреслив тренер.

Він поскаржився, що у нього не було можливостіі спілкуватися з Мариною в телефонному режимі, давати підказки та коригувати стрибки.

«Ні, не було і не могло бути. Я дивився телетрансляцію по Eurosport і бачив лише один стрибок Марини у фіналі на 4,5 м, він був дуже хорошим. А у кваліфікації не бачив узагалі жодного її стрибка. На секторі хтось знімав її стрибок, спробу на 4,55 м, Марина мені надіслала це відео, але уже після змагань. Ми з нею домовлялися, що після кожної нової висоти вона мала змінювати жердини. Але чи вона так робила, я не знаю», - резюмував тренер.

Нагадаємо, уся країна спостерігала за кадрами емоційної промови стрибунки з жердиною Марини Килипко. Атлетка із результатом 4,50 метра посіла п’яте місце на Олімпіаді в Токіо. Це рекордне місце для незалежної України у цьому виді легкоатлетичної програми. Проте Марина була вкрай незадоволена: вона в сльозах розповіла, що була спроможна на кращий результат, адже її максимум – рекорд України на 4,70 метра, його Килипко встановила буквально за два місяці до змагань у Токіо.

Марина впевнена: в Японії не вдалось повторити досягнення, бо у найвідповідальніший момент поруч не було особистого тренера, з яким вони разом працюють 15 років. Його не включили в делегацію, яка прибула з України в Японію.

Загальний результат українських легкоатлетів у Токіо також не додав оптимізму. Вони здобули лише одну медаль – бронзову. Загалом Україна на Олімпіаді виграла 19 медалей, але всього одну найвищого гатунку. Це – найгірший показник за всю історію Незалежності.